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Подмосковные спасатели приняли участие в работах на горевшей в Дубне лодочной станции

03 июня 2024, 14:48

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Работники Мособлпожспаса приняли участие в борьбе с последствиями пожара на лодочной станции «БАМ». Она расположена на Иваньковском водохранилище в Дубне, на границе Московской и Тверской областей, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.


«Работники дежурной смены заметили во время патрулирования густой дым в районе лодочных гаражей и сообщили в службу экстренных вызовов «Система-112». Спасатели прибыли на катере на место возгорания до пожарных подразделений и эвакуировали на берег женщину, находившуюся в одном из сооружений. После этого они отбуксировали в залив лодки, спасая их от огня», – говорится в сообщении.
Прибывшие подразделения огнеборцев начали ликвидировать возгорание. Для тушения огня пришлось подключить пожарную авиацию. Благодаря оперативным действиям сотрудников экстренных служб пожар был успешно потушен.


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В Петербурге задержали находящегося в розыске гендиректора «Лендорстрой-2»
03 июня 2024, 15:55

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора закрытого акционерного общества «Лендорсторой-2» Владимира Гурьянова. Об этом пишет «МК в Питере» со ссылкой на собственный источник.
Его обвиняют в сокрытии средств для ухода от уплаты налогов. В 2017 году он перечислил на счёт компании 38 000 000 рублей. Их должны были взыскать в счёт уплаты налогов. Ранее он уже проходил по делам об уклонении от уплаты налогов, но многие из них были прекращены. В 2019 году он Гурьянов получил условный срок.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело американского наёмника из США Марка Уильяма Эллербрука, который принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ. Следствие установило, что Эллербрук Марк Уильям приехал на Украину 3 марта 2022 года. И вступил в ряды ВСУ в качестве наёмника, согласившись принимать участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС РФ. За это он получил сумму, эквивалентную одному миллиону рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве таксист высадил бойцов СВО из-за разговора о теракте в «Крокусе»
03 июня 2024, 15:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Москве таксист-мигрант высадил участников спецоперации из-за их разговора о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает сообщает ИА «Регнум».
«Мы встретились как участники спецоперации, сходили на шашлыки и вызвали машину, чтобы таксист нас развёз по домам. Как обычно у нас бывают темы за войну, какое оружие применяли против нас. Плавно перешли к обсуждению теракта в Крокус-сити», — рассказал боец СВО.

По его словам, как только водитель услышал разговор о теракте, он остановил машину на МКАД, открыл заднюю дверь и попытался вытащить участников спецоперации силой, однако получил отпор. Тогда на помощь ему пришли другие таксисты-мигранты.

Военный считает, что таксисту не понравились слова о том, что, пока русские мужчины воюют, в Москве убили людей. Он также выразил мнение, что таксист поддерживает террористов из «Крокуса».

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После «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара погибли два человека
Во время «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара пострадали 16 человек
03 июня 2024, 15:41

Фото: iStock/lamyai

Во время «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара пострадали 16 человек, при этом два участника погибли, а шестеро находятся в коме. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.
Мероприятие состоялось 1 июня. В столице тогда температура воздуха достигла 30 градусов жары. Участники соревновались на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Маршрут проходил на Васильевском спуске возле Кремля.

Всего во время спортивно мероприятия пострадали 16 человек. По данным издания, шестеро из них в настоящее время находятся в коме, двое скончались в больнице.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.

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Отчим посадил подростка на цепь и заставил ходить на четвереньках
Житель Подмосковья посадил пасынка на цепь и заставил выгуливать его на привязи
03 июня 2024, 15:13

Фото: istockphoto/mactrunk

Житель Московской области на протяжении полутора лет издевался над детьми жены. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Трагедия произошла в многодетной семье. Отчим стал выпивать и вымещать злость на детях. Сильнее всех доставалось 12-летнему мальчику и 14-летней девочке. Он заподозрил их в занятии сексом. Россиянин распрашивал их об этом и применял физическую силу. Однажды он завел мальчика в подвал, посадил на цель и заставил других детей выгуливать его на привязи. В другой раз избил девочку пультом от телевизора. Мать детей почти всегда оставалась равнодушной к происходящему.


Суд приговорил его к 4 годам колонии. Его обязали выплатить по 500 000 рублей в пользу каждого пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Нальчике мужчину с двумя детьми насмерть сбил водитель «Мерседеса» – сотрудник полиции. Все случилось накануне на пешеходном переходе на улице Канукоева. В СКР по КБР изданию «КП-Северный Кавказ» заявили, что погибший в аварии мужчина был врачом. Одна из девочек — его несовершеннолетняя дочь, а вторая — её подруга. Как сообщает Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии, после смертельного ДТП полицейский столкнулся с отечественной машиной. Водитель ВАЗ-2107 в больнице, травмы получила и пассажирка, находившаяся в авто виновника аварии.

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В Одессе 20-летнюю сотрудницу полиции смыло в море во время фотосессии
03 июня 2024, 15:07

Фото: iStock/oporkka

Сотрудница украинской полиции Олеся Олещук решила устроить фотосессию во время шторма в Одессе, девушку смыло в море. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«В Одессе 20-летнюю девушку-полицейскую смыло в море во время фотосессии. Она погибла. Ее тело ищут водолазы», — говорится в Telegram-канале издания.

При этом уточняется, что девушка приехала в Одессу в отпуск из города Ровно. Она работала участковым.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках погиб рэпер из Якутии Айаан Никифоров. Молодой человек отдыхал вместе со своей девушкой. Они решили искупаться в реке Клязьме. Во время купания оба начали тонуть. Людям, которые прибежали на помощь, удалось спасти только девушку.

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В МАГАТЭ назвали ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной
Гросси: на Запорожской АЭС нарушены семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ
03 июня 2024, 15:03

Фото: iStock/WangAnQi

Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, там нарушены семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ.
Такое заявление сделал гендиректор Агентства Рафаэль Гросси на Совете управляющих МАГАТЭ в Вене, которое будет проходить по 7 июня.

В 2023 году Гросси предложил ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Они заключаются в недопуске на атак на станцию, запрете размещения там тяжелых вооружений и военных, которые могут быть использованы для нападений, обеспечении защиты всех структур и систем, запрете действий, подрывающих данные принципы.

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#россия
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РКН фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов
РКН: некоторые государственные сайты частично недоступны из-за сбоя
03 июня 2024, 14:00

Фото: iStock/kynny

Некоторые российские государственные сайты в понедельник, 3 июня, оказались частично недоступны. Об этом сообщил Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственный Роскомнадзору, на своём портале.
По данным Центра, проблемы с доступом к государственным сайтам были зафиксированы в 11:50. Предварительно установлено, что причиной является сбой на магистральной сети связи. В Центре добавили, что проводится анализ ситуации.

Ранее сообщалось, что сервис доставки СДЭК, столкнувшийся с масштабным техническим сбоем, восстановил возможность отправки посылок с 1 июня во всех пунктах выдачи заказов. В компании отметили, что оперативный центр продолжает контролировать процесс восстановления и устраняет все возникающие ошибки.

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В аэропорту Казани в целях безопасности введены временные ограничения
03 июня 2024, 13:06

Фото: istockphoto:

С 11:29 по московскому времени Международный аэропорт Казань временно не принимает и не выпускает самолёты. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности.
Как сообщает пресс-служба Росавиации, самолёты, следовавшие в столицу Татарстана, перенаправляются в другие регионы. Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропортов предпринимают все меры для обеспечения безопасности полётов и пассажиров. Именно это называется главным приоритетом.

Обычно такие меры бывают вызваны появлением неприятельского беспилотника. В данном случае не уточняется, стал ли дрон причиной введения ограничений на работу казанского аэропорта. Предварительно объявлено, что воздушная гавань будет закрыта до 15:30 по московскому времени.

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#ограничения
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В Севастополе задержали группу украинских диверсантов
03 июня 2024, 12:57

Фото: iStock/irene_rebrova

В Севастополе раскрыли агентурную группу украинских спецслужб, которая готовилась к диверсиям и терактам против Черноморского флота России и объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ), передает РИА Новости.

«В Севастополе была обнаружена агентурная группа украинских спецслужб, предназначенная для проведения диверсий и террористических актов против военнослужащих Черноморского флота России, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктуры региона», — говорится в заявлении ФСБ.
Силовики задержали пять агентов, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины на территории Запорожской области.

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