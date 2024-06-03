Подмосковные спасатели приняли участие в работах на горевшей в Дубне лодочной станции

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса приняли участие в борьбе с последствиями пожара на лодочной станции «БАМ». Она расположена на Иваньковском водохранилище в Дубне, на границе Московской и Тверской областей, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Работники дежурной смены заметили во время патрулирования густой дым в районе лодочных гаражей и сообщили в службу экстренных вызовов «Система-112». Спасатели прибыли на катере на место возгорания до пожарных подразделений и эвакуировали на берег женщину, находившуюся в одном из сооружений. После этого они отбуксировали в залив лодки, спасая их от огня», – говорится в сообщении.Прибывшие подразделения огнеборцев начали ликвидировать возгорание. Для тушения огня пришлось подключить пожарную авиацию. Благодаря оперативным действиям сотрудников экстренных служб пожар был успешно потушен.
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Лора Луганская