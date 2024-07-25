В Подмосковье с начала лета на подработку устроились более 11 тыс. подростков

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 11 тысяч подростков в Московской области устроились на летнюю подработку в текущем году, вакансии для желающих ещё есть, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«С начала лета на подработку в Подмосковье устроились более 11 тысяч подростков. Сейчас в регионе свыше 4 тысяч вакансий для этой категории работников, где они смогут приобрести первый трудовой опыт», — сказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.Она также напомнила, что найти подходящую вакансию и подать заявление на приём можно онлайн — через портал «Работа России».
В министерстве отметили, что подростки в Подмосковье работают в сфере доставки товаров, ландшафтном дизайне и благоустройстве территорий. Кроме того, ребят охотно берут вожатыми.
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