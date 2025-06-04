В Калининграде задержали ОПГ, вымогавшую деньги у участников СВО
ФСБ задержала адвоката и пятерых вымогателей, охотившихся за участниками СВО
В Калининградской области задержаны шестеро членов организованной преступной группы, подозреваемых в вымогательстве денег и имущества у военнослужащих — участников СВО.
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону. Среди задержанных — адвокат Адвокатской палаты Калининградской области.
По данным ФСБ, преступники применяли насилие и незаконно удерживали военных. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».
В ходе обысков у задержанных были изъяты цифровые устройства, документы и предметы, подтверждающие их противоправную деятельность. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также: