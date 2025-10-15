Школьники из Кемерова получили приглашение в Индию

15 октября 2025, 15:50

Фото: istockphoto /Ritthichai

Юные таланты из Кузбасса получили приглашение на крупнейший научный форум в Индии. Команда фонда Мельниченко, в которую вошли школьники из Кемерово, успешно проявила себя, завоевав две награды. Их уникальные способности привлекли внимание всего мира, а необычные таланты кузбасских ребят получили международное признание, сообщили в пресс-службе мэрии Кемерова в соцсетях.