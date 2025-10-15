Школьники из Кемерова получили приглашение в Индию
Юные таланты из Кузбасса получили приглашение на крупнейший научный форум в Индии. Команда фонда Мельниченко, в которую вошли школьники из Кемерово, успешно проявила себя, завоевав две награды. Их уникальные способности привлекли внимание всего мира, а необычные таланты кузбасских ребят получили международное признание, сообщили в пресс-службе мэрии Кемерова в соцсетях.
В интеллектуальном соревновании ученики завоевали бронзовую медаль, продемонстрировав свои знания и эрудицию. В творческом конкурсе команда одержала полную победу, создав самый яркий видеоотчет о фестивале, пишет «Сiбдепо».
Для участников поездка стала настоящим открытием. Это был грандиозный праздник науки, который подарил уникальные встречи с ровесниками со всего мира и вдохновение для новых достижений. Международный фестиваль собрал почти 40 команд, но кузбасские школьники доказали, что способны достойно представлять свой регион на мировой арене.
