В Кратове впервые провели детский футбольный фестиваль «Надежда»

14 октября 2025, 19:44

Фото: Раменский медиацентр

14 команд приняли участие в футбольном фестивале «Надежда», который впервые провели в Кратове на базе спортивного училища №5. Фестиваль организовали под эгидой Российского футбольного союза, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Участники приехали из Московской, Ярославской и Тверской областей. Большая часть юных спортсменов – воспитанники детдомов и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Спортивное мероприятие «Надежда» – это не соревнования, а настоящий футбольный праздник. Здесь ребята не только играют в футбол, но и знакомятся, общаются и дружат. В программу вошли футбольные конкурсы, просмотры фильмов о спорте, зарядка и насыщенная культурная программа», – рассказала куратор социальных программ РФС Надия Туктарова.