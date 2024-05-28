Студент из Дубны выиграл серебро на чемпионате «Профессионалы»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Студент университета «Дубна» стал серебряным призером Чемпионата «Профессионалы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Финал чемпионата по профессиональному мастерству проходил в Санкт-Петербурге.
В рамках конкурсных испытаний финала участники выполняли сложные задания по программированию узла блокчейн, умных контрактов и интерфейса, после чего презентовали свои проекты.
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«По итогам состязаний второе место в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн-технологий» завоевал студент филиала ДИНО Илья Кольцов. Всего за звание «Профессионала» в этой компетенции боролись восемь конкурсантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Московской, Самарской, Калужской и Ростовской областей.Поздравляем Илью и его эксперта-наставника, старшего преподавателя филиала Павла Митрошина и желаем дальнейших успехов!», — подчеркнули в пресс-служба администрации.
В рамках конкурсных испытаний финала участники выполняли сложные задания по программированию узла блокчейн, умных контрактов и интерфейса, после чего презентовали свои проекты.
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Мира Полтева