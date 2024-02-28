В Подмосковье для выявления лесных пожаров будут использовать БПЛА

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
БПЛА будет выявлять лесные пожары в городских округах Воскресенск и Раменский. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Плановую проверку к сезону провели в Виноградовском лесничестве.
Стоит отметить, что по итогам проверки лесничие, техника и оборудование Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» готовы к работе пожароопасного сезона.
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«Комиссия из представителей аппарата ГКУ МО «Мособллес» проверила техническое состояние лесопатрульной техники и оценила ее укомплектованность специальным оборудованием. Также была осмотрена бензотехника, закрепленная за старшими участковыми лесничими и их помощниками, и беспилотный летательный аппарат, помогающий выявлять лесные пожары с воздуха», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что по итогам проверки лесничие, техника и оборудование Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес» готовы к работе пожароопасного сезона.
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Мира Полтева