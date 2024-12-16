Школьники из Узбекистана знакомятся с Подмосковьем: для 40 ребят подготовили необычную программу

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье прибыли 40 школьников и семь сопровождающих из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В регион приехали активные и одарённые подростки 15-17 лет из разных школ Ташкентской области. 36 из 40 школьников изучают русский язык. Многие из них увлекаются русской культурой и литературой.
Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы
Для детей подготовили обширную программу: мастер-классы на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, посещение Технопарка им. П.Л. Капицы, ГБОУ МО «Одинцовского «Десятого лицея» и многое другое.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В воскресенье, 15 декабря, они посетили Музей техники Вадима Задорожного, а в понедельник – Технопарк им. П.Л. Капицы. Школьникам представили часть лабораторий по трём направлениям работы – «КреативТех», «МехТех» и «БиоХимТех». Всего в Технопарке реализуется пять направлений, а общее число лабораторий – 58.
В лабораториях «КреативТеха» школьники изучили макеты городов будущего, а на «МехТехе» увидели прототип будущего марсохода, оснащённого площадкой для дрона, и автономных человекоподобных роботов.
Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы
Больше всего подростков удивила лаборатория «БиоХимТех», где располагается «Нейроберлога». В ней тестируют различные устройства для считывания работы мозга. Также внутри представлена шкура настоящего медведя.
Подростки из Узбекистана будут гостить в Подмосковье до 19 ноября. Они посетят Звенигород, где для них проведут экскурсию, а также ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей». Также в программе посещение Парка Патриот и обзорная экскурсия по Москве с гидом-экскурсоводом.
В августе этого года губернатор Московской области Андрей Воробьёв встречался с делегацией из Узбекистана, в составе которой были директора школ, детсадов и учителя. Они обсудили гуманитарную повестку России и Узбекистана, а также дальнейшее сотрудничество в сфере образования.
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Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы
Для детей подготовили обширную программу: мастер-классы на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, посещение Технопарка им. П.Л. Капицы, ГБОУ МО «Одинцовского «Десятого лицея» и многое другое.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В воскресенье, 15 декабря, они посетили Музей техники Вадима Задорожного, а в понедельник – Технопарк им. П.Л. Капицы. Школьникам представили часть лабораторий по трём направлениям работы – «КреативТех», «МехТех» и «БиоХимТех». Всего в Технопарке реализуется пять направлений, а общее число лабораторий – 58.
В лабораториях «КреативТеха» школьники изучили макеты городов будущего, а на «МехТехе» увидели прототип будущего марсохода, оснащённого площадкой для дрона, и автономных человекоподобных роботов.
Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы
Больше всего подростков удивила лаборатория «БиоХимТех», где располагается «Нейроберлога». В ней тестируют различные устройства для считывания работы мозга. Также внутри представлена шкура настоящего медведя.
«У нас всё организовано так, чтобы дети могли не просто слушать лектора, а параллельно выполнять опыты и всем хватало бы места. Благодаря подвижным панелям доска за секунду превращается в панорамное окно», — рассказал руководитель направления «БиоХимТех» Евгений Куликов.Фото: пресс-служба Технопарка им. П.Л. Капицы
Подростки из Узбекистана будут гостить в Подмосковье до 19 ноября. Они посетят Звенигород, где для них проведут экскурсию, а также ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей». Также в программе посещение Парка Патриот и обзорная экскурсия по Москве с гидом-экскурсоводом.
В августе этого года губернатор Московской области Андрей Воробьёв встречался с делегацией из Узбекистана, в составе которой были директора школ, детсадов и учителя. Они обсудили гуманитарную повестку России и Узбекистана, а также дальнейшее сотрудничество в сфере образования.
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Анастасия Чинкова