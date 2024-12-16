С начала года более 1,3 млн детей прошли профосмотры в учебных заведениях Подмосковья

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье в образовательных учреждениях Подмосковья. Для этого бригады наших врачей выезжают в школы и детские сады региона, где проводят профилактические осмотры учащихся. Всего с начала года такие медицинские осмотры прошли уже более 1,3 млн детей», — сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Родители могут получить результаты обследований своих детей в электронном виде через портал государственных услуг Московской области. Информация доступна в электронной медицинской карте ребёнка в разделе «Здоровье».
Если у ребёнка есть подозрение на патологию, его направят в поликлинику для более тщательного обследования. Важно отметить, что информация о проведённом профилактическом осмотре будет доступна в личном кабинете в течение 45 дней.
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