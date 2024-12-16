Воробьёв заявил о важности поиска кадров для медицины и образования Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Мы строим великолепные госпитали. В этом году открылся детский госпиталь имени Рошаля. Ещё возводят современный больничный комплекс на 1 тыс. мест в восточной части Балашихи. Все это критически важно. Кроме того, очень значимо приведение к современным стандартам поликлиник и стационаров. На это уходят заметные ресурсы», – отметил губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».Однако, по его словам, не менее важно привлекать на работу медиков.
«Поэтому у нас работают программы, которые претендуют на то, что врач чувствует заботу – по оплате аренды, по получению социальной ипотеки, по возможности учиться и совершенствовать своё мастерство на конференциях или за рубежом. Да, у нас есть МРТ, ангиографы, роботы. У нас можно делать сложные операции по удалению различных патологий. Всё это прекрасно. Но люди, врачи – наша главная задача. Нужно уделять этому внимание», – сказал Воробьёв.Он добавил, что аналогичная ситуация – в образовании. В регионе продолжается активное строительство школ, в этом году их появилось 42. Ключевая задача – поддержать тех, кто там работает.
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