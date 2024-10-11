В Волоколамске прошёл чемпионат по ползанию для малышей «Ползком-2024»

В Волоколамске состоялся юбилейный десятый чемпионат по ползанию для малышей до одного года под названием «Ползком-2024». Это событие стало настоящим праздником для детей, их родителей и всех гостей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.