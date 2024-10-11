В Волоколамске прошёл чемпионат по ползанию для малышей «Ползком-2024»

Фото: пресс-служба администрации г.о Волоколамск
В Волоколамске состоялся юбилейный десятый чемпионат по ползанию для малышей до одного года под названием «Ползком-2024». Это событие стало настоящим праздником для детей, их родителей и всех гостей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Пятнадцать юных спортсменов приняли участие в соревнованиях, их активно поддерживали родители, братья и сёстры и болельщики. Во время перерывов между забегами проводились розыгрыши призов и подарков.
Чемпионат является не только спортивным событием, но и возможностью для семей весело провести время, продемонстрировать успехи своих детей и получить приятные подарки.
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Дайана Хусинова