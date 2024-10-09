В пятницу в небе над Москвой может появиться полярное сияние

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Москвичи с высокой долей вероятности смогут наблюдать полярное сияние над столицей 11 октября. Об этом сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
По словам специалиста, есть некоторые программы, которые позволяют прогнозировать возникновение полярных сияний на полчаса вперед. Поэтому точно сказать, когда именно в Москве будет полярное сияние сложно. Однако просматривается определенная корреляция между вспышками и сияниями. Богачев рассказал, что 9 октября произошла довольно сильная вспышка, которая привела к выбросу облака плазмы.
«Полагаю, что к вечеру 11 октября оно достигнет нашей планеты. А это означает, что вероятность появления полярных сияний становится высокой. Где-то с вероятностью 60% они могут возникнуть над Москвой в пятницу», – сказал Богачев в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
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