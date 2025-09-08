Москвичи увидели полное затмение красной Луны над столицей — видео

08 сентября 2025, 00:08

Москвичи смогли увидеть над столицей полное затмение Луны с красноватым оттенком

Фото: iStock/abhisheklegit

Жители Москвы стали свидетелями уникального астрономического явления — полного затмения Луны, которая приобрела красноватый оттенок. Все фазы затмения закончились к 23:55 (мск). Об этом сообщает ТАСС.