Москвичи увидели полное затмение красной Луны над столицей — видео
Жители Москвы стали свидетелями уникального астрономического явления — полного затмения Луны, которая приобрела красноватый оттенок. Все фазы затмения закончились к 23:55 (мск). Об этом сообщает ТАСС.
Поздним вечером 7 сентября природное явление можно было наблюдать невооруженным глазом. Спутник Земли находился в тени планеты около 1,5 часа, пройдя через максимальную фазу затмения в 21:12 по московскому времени. Из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере Луна приобрела необычный красный оттенок.
В Telegram-канале «Осторожно, Москва» выложили видео, на котором в ускоренном темпе показаны кадры затмения над столицей. Клип длится 37 секунд.
Затмение можно наблюдать на всей территории России, где Луна будет находиться над горизонтом. Жители Урала и Сибири смогут увидеть явление в середине ночи, а на Дальнем Востоке его получится снять даже в предутренние часы 8 сентября.
С научной точки зрения лунное затмение не оказывает прямого воздействия на человека. Оно всего лишь представляет собой красивое астрономическое явление.
Читайте также: