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В Подмосковье прошел отборочный этап по парикмахерскому мастерству

24 июня 2024, 17:49
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

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В Московской области прошел отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» по парикмахерскому мастерству. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие прошло в подмосковном колледже «Энергия».

«Участниками соревнования стали школьники и студенты Московской, Липецкой, Тамбовской, Ленинградской и Калужской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Мы желаем участникам и их наставникам удачи, достижения высоких результатов, профессионального роста и побед на предстоящих соревнованиях», — поделились в пресс-службе.



Итоги Отборочного этапа будут подведены к концу июля. Финалисты представят свои команды на финальных состязаниях в Москве с 25 по 29 октября.

Стоит отметить, что в прошлом году региональный чемпионат «Абилимпикс» собрал 847 участников, которые соревновались в 93 компетенциях на 34 площадках по всему региону.

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В более чем 750 многоквартирных домах Подмосковья проверили балконы
24 июня 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области проверили состояние балконов более 750 многоквартирных домов. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
«Балкон относится к общему имуществу многоквартирного дома, поэтому управляющая компания должна регулярно проверять состояние балконных плит во время плановых осмотров весной и осенью. Если будут выявлены повреждения, нужно будут своевременно провести ремонт. Иначе это может представлять угрозу безопасности людей. С начала года по обращениям жителей управляющие организации устранили неисправности балконов и лоджий более чем в 750 домах», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что за обслуживание и ремонт балкона отвечает управляющая компания. Однако, если в конструкцию внесены конструктивные изменения, то ответственность за них уже несёт владелец. В случае обнаружения дефектов балконных плит нужно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или на портал.

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#балкон
#мкд
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Праздник для всей страны: Международный фестиваль П. И. Чайковского проходит в Клину
В Клину проходит Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского
24 июня 2024, 18:37

Фото: Радио 1

21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин открылся X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. За первые три дня площадку посетили более 4,5 тысяч зрителей, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
90 процентов музыки в каждом из нас. Классику невозможно понимать или не понимать — только слушать и интерпретировать по-своему, ведь искусство живёт до тех пор, пока существуют различные интерпретации.

Как сообщает корреспондент «Радио 1», открытие фестиваля, как и обычно, прошло под открытым небом. Ближайшие десять дней на территории заповедника будут, помимо концертов, проходить различные мастер-классы и выставки.

«Фестиваль — это не только концерты и образовательная программа, но и выставки. В этом году их три. «Елена Образцова. Жить — значит петь» — совместный проект с Благотворительным фондом Елены Образцовой. Выставка «Музыкальные пристрастия князей Юсуповых» подготовлена музеем-заповедником «Архангельское» и открылась в преддверии фестиваля. О 10-летней истории Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского рассказывает планшетная выставка, расположенная перед входом в музей-заповедник» — рассказал директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов.

Фото: Радио 1

Фестиваль, собирающий на своей площадке больших артистов и только начинающих музыкантов, проходит в Клину уже десятый раз и многое значит не только для жителей городского округа, но и для всей России.
Ожидается, что его увидят более 10 тысяч зрителей.

Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов выразил благодарность Юрию Абрамовичу Башмету, который несколько лет подряд собирает артистов на одной сцене. По словам Василия Кузнецова, преемственность поколений и многожанровость — то, что стало визитной карточкой фестиваля, который играет важную роль не только для Подмосковья, но и для всей страны.

По традиции, фестиваль открыл Народный артист СССР и художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет. Совместно с оркестром «Солисты Москвы» маэстро исполнил увертюру Моцарта к опере «Свадьба Фигаро» и Серенаду до мажор П. И. Чайковского.

«Очень важно, чтобы фестиваль объединял вокруг себя людей, и мы это очень ценим. Каждый раз, находясь на этой сцене, я понимаю, что живу не напрасно. Ответственность выступления здесь можно сравнить лишь с посещением пушкинских мест. Пушкин и Чайковский — это наше все», — отметил Юрий Башмет в своем приветственном слове.

Фото: Радио 1

Также на открытии фестиваля выступил Народный артист РФ Денис Мацуев.

«Я буду играть концерт Бетховена. Если будет холодно, я буду играть быстро, если будет тепло, я буду играть в средних темпах. Когда на сцене находится Юрий Абрамович, это момент импровизации. Сегодня будет классическая программа, но это не значит то, что мы не будем импровизировать внутри этой классической программы. Потому что Башмет — это известный джазмен, который может делать любые сиюминутные, спонтанные, гениальные вещи», — поделился Денис Мацуев.

Нельзя не сказать про зарубежных гостей фестиваля. В этом году сцену своим присутствием украшала немецкая оперная певица Симона Кермес, которая осталась в восторге от посещения дома-музея Чайковского и традиционно оставила на память свой след — посадила белую махровую сирень.

Фото: Радио 1

Симона продемонстрировала великолепное владение голосом, не оставив ни одного зрителя равнодушным. А ее яркий наряд перенес гостей в эпоху барокко.

Фото: Радио 1


Фестиваль завершится 30 июня 2024 года.

Фото: Радио 1

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Жителям Московской области предложили получать бонусы за сдачу вторсырья
24 июня 2024, 18:24

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Жители Подмосковья могут сдать сырьё на переработку в специально оборудованные пункты приёма и сортировки. Проект «Экодом» реализуют в Истре, рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
Все желающие могут сдать пластик, батарейки, макулатуру и другие материалы, а взамен получить бонусы на покупки в магазинах.
«Многие компании заинтересованы в зелёной повестке. Совместными усилиями реализуются хорошие проекты, формируя полезные привычки. Такие эко-начинания обретают популярность по всему региону. Так, в одном из Истринских ЖК жители на деньги, вырученные от реализации вторичного сырья, покупают и высаживают декоративные растения у себя во дворах. муниципалитете», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территории и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
По его мнению, важно, чтобы подобные проекты воплощались в каждом муниципалитете.
«Мы видим пример прекрасной кооперации, когда жители вместе с бизнесом нашли общее решение в переработке вторичного сырья. Около 80% бытовых отходов можно сдать на переработку. Это внушительная цифра. Площадок по сбору отходов на переработку огромное количество. Можно зайти в интернет и найти ближайший пункт в 10-20 минутах ходьбы от дома», – отметил член комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Сергей Маликов.
Расписание работы экопунктов можно найти в сообществе проекта.

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#московская область
#подмосковье
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#владислав мурашов
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#переработка
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Биолог объяснил повышенную активность медведей в Подмосковье
Павел Глазков объяснил, почему медведей в Подмосковье стали видеть чаще
24 июня 2024, 18:20

Фото: IStock/USO

Повышенная активность бурых медведей в Подмосковье может быть вызвана брачным периодом и поиском новых мест обитания, рассказал «Москве 24» биолог Павел Глазков.
Ученый пояснил, что бурые медведи являются редкими гостями для лесов Московской области и занесены в Красную книгу. Однако в последнее время жители подмосковных городов все чаще встречаются с ними: животных замечали в лесу и на дороге, а один из них даже забрел на дачный участок.

Эксперт объяснил это явление поиском новых мест обитания молодым поколением.

«Медведи не терпят чужих на своей территории, поэтому молодым приходится искать новые места. Они идут туда, где численность других медведей низкая, то есть в Московскую область», — отметил биолог.

Для предотвращения встречи с медведем Глазков рекомендует вести себя шумно в лесу, чтобы заранее отпугнуть диких животных. Если же встреча с медведем неизбежна, нужно пробовать казаться больше его и медленно пятиться назад. Ни в коем случае нельзя убегать, иначе это может спровоцировать зверя, говорит эксперт.

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Капитальный ремонт школы в селе Братовщина готов на 65%
24 июня 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание средней школы №11 капитально ремонтируют на Огородной улице в селе Братовщина Пушкинского городского округа, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 65 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте шпаклюют, штукатурят и красят стены, укладывают напольную плитку, кроме того, ведутся кровельные и фасадные работы, идёт устройство инженерных сетей», — уточнили в министерстве.
В работах заняты более 60 человек, используется одна единица техники.

В рамках капитального ремонта в здании школы должны привести в порядок крышу и фасад, проложить инженерные коммуникации, провести внутреннюю отделку помещений и установить новую мебель и всё необходимое оборудование для нормального функционирования учебного заведения.

На прилегающей территории будет проведено благоустройство.

Завершить все работы должны к 1 сентября текущего года.

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#капитальный ремонт
#школа
#капремонт
#министерство строительного комплекса мо
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В Апрелевке отремонтируют котельную
24 июня 2024, 16:47

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт котельной №58 проведут в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, электронные торги за подряд на проведение работ уже стартовали, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет подготовить проектную документацию по объекту, капитально отремонтировать котельную №58, расположенную на улице Дубки в Апрелевке, и поставить необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в котельной надо будет заменить котёл. Капремонт планируется завершить в будущем году.

Начальная цена лота составляет 16 миллионов 415 тысяч 10 рублей, заявки принимаются до 5 июля.

Капремонт будет финансироваться из бюджета Московской области и Наро-Фоминского округа.

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#капремонт
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«Притвориться мертвым»: психиатр рассказал, как защититься от насильников
Психиатр Теслер: неуверенный в себе человек – потенциальная жертва насильника
24 июня 2024, 16:45

Фото: Istock/innovatedcaptures

Насилие чаще всего связано с желанием агрессора получить полный контроль над жертвой, поэтому очень важно сохранять спокойствие.

О том, как защититься от насильника и не стать жертвой в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр, сексолог, академик российской Академии медико-технических наук Александр Теслер. Психиатр отметил, что с насильником не нужно оставаться наедине.

«Если вы чувствуете, что от человека исходит какая-то агрессия, то лучше находиться там, где тебе смогут помочь. Есть такой термин «виктимное поведение» или «поведение жертвы». Когда человек боится, он даже провоцирует какую-то агрессию в свою сторону. Есть такой гормон страха — адреналин. Когда человек боится, обязательно собаки будут к нему подбегать, милиционеры проверять прописку около метро, а если человек спокоен, то никому в голову не придёт проявлять по отношению к нему агрессию, потому что он тебе или в живот может выстрелить из 45-го калибра или оказать не только сопротивление, а еще большее насилие в ответ», — рассказал специалист.

По его словам, если человек транслирует уверенность, она подразумевает спокойствие в результате. Однако если человек боится, не смотрит в глаза, не уверен в себе, то это потенциальная жертва. Если есть жертва, то насильник обязательно найдется, добавил он. Александр отметил, что насильника можно попытаться сбить с толку.

«Я помню, у меня была одна пациентка, вот к ней вечно приставали дяденьки. Она говорила, ребят, я не против, но у меня сифилис. И дяденьки отставали от нее. Это и в животном мире всё используется. Например, скунс. Он выделяет струю едкого вещества, от него все прячутся. Человек – это биологическое создание. Всегда есть возможность транслировать примеры из животного мира. Это и застывание и притвориться мёртвым. У человека есть еще и слово, то есть вербальный уровень, то он может что-нибудь такое сказать насильнику, что тот в панике убежит. У моего товарища старшая сестра поздно вечером шла с работы и к ней пристали хулиганы. Она до того испугалась, что вместо «караул» громко закричала «Ура!». Они разбежались», — поделился эксперт.

Неординарное поведение может испугать насильника. Зачастую насильник – это человек, который сам испытывает страх. Самое простое – не создавать ситуаций, где можно подвергнуться насилию. В первую очередь нужно постараться дистанцироваться, заключил он.

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#жертвы
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Замглавы Пушкинского проверила благоустройство «народной тропы» в Правдинском
24 июня 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Заместитель главы Пушкинского Юлия Терёшина проверила качество благоустройства «народной тропы» в Правдинском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Участие в пешем обходе приняли уполномоченный главы округа Нина Ушакова, представители Администрации и МКУ «Ельдигино Сервис»

«Дорожные работы, проводившиеся в районе домов № 19, 21 по ул. 2-я Проектная, сегодня полностью завершены. Результаты приняты и оценены не только заказчиком, но и жителями. Жители дали положительную оценку реализованному проекту и остались довольны качеством выполненных работ. Протяжённость «народной тропы» км. Дорога полностью заасфальтирована и укреплена бордюрным камнем», — поделилась Нина Ушакова.

Стоит отметить, что программа «Народные тропы» была запущена в 2021 году по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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Спасатели провели мониторинг несанкционированных пляжей в Подмосковье
24 июня 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили несанкционированные пляжи в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Патрулирование несанкционированных мест купания провели на 40 водоёмах в 21 городских округах Московской области.

«При купании в неизвестных водоемах люди подвергают себя серьёзной опасности, так как не все реки, озера и пруды предназначены для купания. Спасатели пояснили населению, что не стоит рисковать собственным здоровьем и отдавать предпочтение диким пляжам, в таких местах риск получить травму намного выше. Большего всего отдыхающих специалисты зафиксировали в округе Котельники на Малом и Большом Люберецких карьерах, а также в округе Мытищи на реке Клязьма. Спасатели посоветовали гражданам не забывать о том, что на диких пляжах под водой лежат разбитые стекла, коряги, шины, куски бетона с металлическими прутьями и другие травмоопасные предметы», — поделился замначальника Сергей Щетинин.

Всего к мониторингу привлекалось 70 человек личного состава и 24 единиц техники

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