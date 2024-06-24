В Подмосковье прошел отборочный этап по парикмахерскому мастерству

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Московской области прошел отборочный этап чемпионата «Абилимпикс» по парикмахерскому мастерству. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие прошло в подмосковном колледже «Энергия».
Итоги Отборочного этапа будут подведены к концу июля. Финалисты представят свои команды на финальных состязаниях в Москве с 25 по 29 октября.
Стоит отметить, что в прошлом году региональный чемпионат «Абилимпикс» собрал 847 участников, которые соревновались в 93 компетенциях на 34 площадках по всему региону.
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«Участниками соревнования стали школьники и студенты Московской, Липецкой, Тамбовской, Ленинградской и Калужской областей, а также Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга. Мы желаем участникам и их наставникам удачи, достижения высоких результатов, профессионального роста и побед на предстоящих соревнованиях», — поделились в пресс-службе.
Итоги Отборочного этапа будут подведены к концу июля. Финалисты представят свои команды на финальных состязаниях в Москве с 25 по 29 октября.
Стоит отметить, что в прошлом году региональный чемпионат «Абилимпикс» собрал 847 участников, которые соревновались в 93 компетенциях на 34 площадках по всему региону.
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Мира Полтева