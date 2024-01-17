У муниципальных служащих появился свой цифровой портал

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Портал Муниципалитеты.РФ станет мультифункциональным помощником, которым смогут пользоваться специалисты местного самоуправления.
Презентация нового проекта состоялась в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Портал является первым этапом создания единой цифровой платформы для муниципальных служащих. Функционал помощника выстроен на основе пожеланий сотрудников органов власти, о которых они сообщили в рамках Совета при Президенте по развитию местного самоуправления.
Ключевые разделы определили, основываясь на социологических исследованиях разработчика проекта, головной организации Центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы». Данные цифровые инструменты окажут содействие в работе муниципальных служащих.
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Ключевые разделы определили, основываясь на социологических исследованиях разработчика проекта, головной организации Центров управления регионами — АНО «Диалог Регионы». Данные цифровые инструменты окажут содействие в работе муниципальных служащих.
«Глобально это портал для коммуникации сообщества профессионалов. С его помощью муниципальные служащие могут представить свои наработки для их масштабирования. В прошлом году 25 таких предложений вошли в перечень поручений Президента России. Теперь делиться идеями и изучать опыт коллег можно на единой площадке», —сказал генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.Портал задуман на 715 тысяч пользователей. В их число вошли главы муниципальных образований, муниципальные служащие, депутаты, сотрудники муниципальных организаций.
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Мария Фирсова