Школьники Подмосковья могут принять участие в онлайн-академию

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Подмосковных школьников приглашают в летнюю онлайн-академию. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всероссийский проект «Летняя онлайн-академия «Фоксфорда» проводит бесплатные занятия для школьников и детей дошкольного возраста.
«Летняя онлайн-академия «Фоксфорда» принимает заявки до 31 июля. Регистрация на мероприятие и подробная информация доступны на сайте.
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«Программа занятий включает видеоуроки по основным школьным предметам и дополнительным внеурочным занятиям. Для учеников начальной школы доступны увлекательные уроки программирования. Также они могут изучать финансовую грамотность и развивать творческие навыки. Ученики 5–8 классов найдут для себя занятия по химии и физике, иностранным языкам, а также смогут улучшить свои компетенции в сфере информационных технологий. Для старшеклассников проводятся занятия по выбору профессий», — поделились в пресс-службе.
«Летняя онлайн-академия «Фоксфорда» принимает заявки до 31 июля. Регистрация на мероприятие и подробная информация доступны на сайте.
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Мира Полтева