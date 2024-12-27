Школьники Подмосковья научатся безопасно работать с онлайн-сервисами на «Цифровом ликбезе»

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Начался новый этап Всероссийского образовательного проекта «Цифровой ликбез». Он направлен на повышение цифровой грамотности и кибербезопасности населения. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения и Министерства цифрового развития РФ, сообщает Министерство образования Московской области.
В новом сезоне дети вместе с главными героями роликов Варей Ряпушкой и Максимом Налимом освоят важные навыки безопасного использования онлайн-сервисов. Они узнают, как выбирать товары на разных платформах, общаться с продавцами и делать безопасные покупки с доставкой.
Кроме того, школьники узнают, как искать подработку, обращая внимание на важные аспекты, такие как безопасность личной информации и проверка надежности работодателя. Эти навыки помогут им уверенно ориентироваться в цифровом мире и принимать обоснованные решения в онлайн-среде.
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Кроме того, школьники узнают, как искать подработку, обращая внимание на важные аспекты, такие как безопасность личной информации и проверка надежности работодателя. Эти навыки помогут им уверенно ориентироваться в цифровом мире и принимать обоснованные решения в онлайн-среде.
Фото: Министерство образования Московской области
Все видеоматериалы доступны на сайте проекта.
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Дайана Хусинова