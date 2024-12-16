«Цифровую безопасность» на портале госуслуг Подмосковья посетили 35 тыс. раз

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Свыше 35 тысяч посещений зафиксировано в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области с начала текущего года, а с запуска раздела число посещений превысило 133 тысячи, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«С начала 2024 года пользователи регионального портала воспользовались разделом по кибербезопасности 35 тысяч раз. Самой популярной темой оказалась «Меня взломали в Telegram», на втором месте – «Социальные сети», а третьей по популярности стала статья о телефонных мошенниках», — рассказала глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник.Отмечается, что в текущем году в разделе появилось шесть новых статей: «Социальные сети», «Безопасный онлайн-шопинг», «Меня взломали в Telegram», «Защита данных в онлайн-играх», «Цифровая безопасность для госслужащих» и «Мой WhatsApp взломали».
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