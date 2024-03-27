В Подмосковье начали тестировать новую технологию для проведения ГИА

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Новое технологическое решение для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) учеников девятых классов, начали тестировать в Московской области, в эксперименте участвуют 57 подмосковных школ — по одной от каждого округа, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Главная инновация заключается в том, что материалы для экзаменов печатаются и сканируются прямо на месте проведения. Это поможет увеличить надёжность защиты информации и сократить расходы на проведение ГИА», — отмечается в сообщении.
В рамках тестирования в школах опробуют принтеры и сканеры, сотрудников школ научат пользоваться этой техникой. Ученики участвовать в апробации не будут. Отмечается, что программное обеспечение для проекта разработали специалисты Федерального центра тестирования.
Новую систему планируется ввести во всех школах к 2025 году.
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Лев Каштанов