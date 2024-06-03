Школьники представили свои разработки на фестивале «Робосити» в Одинцове

Фото: Никита Сморкалов
Роботы готовят торты и поливают растения: школьники представили свои разработки участникам фестиваля «Робосити» в Одинцове. Об этом сообщил корреспондент.
Фестиваль проводился в Одинцове в седьмой раз.
В общей сложности на фестивале 300 детей и студентов из Москвы и Московской области соревновались в семи категориях.
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«На фестивале часть успешных разработок демонстрировалась вне конкурса. Валерий Фокин автор КондиБота — аппарата для автоматического изготовления мини-тортиков. Пользователь КондиБота должен скачать мобильное приложение и на телефоне сконструировать свой тортик. Второй изобретатель Денис Бочуровский сконструировал робота для автоматического полива домашних растений. Когда земля высыхает, сопротивление падает, это фиксирует робот и включается подача воды, которая прекращается когда запрограммированные показатели приходят в норму. Третий изобретатель — Ольга Анта. На стенде Ольги были представлены четыре кинетические инсталляции из коллекции «Баланс», соответствующие четырём стихиям: земле, ветру, огню и воде», — поделился корреспондент.
В общей сложности на фестивале 300 детей и студентов из Москвы и Московской области соревновались в семи категориях.
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Мира Полтева