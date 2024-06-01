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В подмосковном Домодедово прошел первый футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!»

01 июня 2024, 13:44
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Первый фестиваль ПФК ЦСКА «Все сюда!» прошел в подмосковном Домодедово при поддержке правительства Московской области и АСИ. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.


В текущем году должны пройти еще четыре фестиваля в Московской области. Ближайший из них состоится 15 июня в Одинцово. ЦСКА планирует организовать целую серию таких фестивалей, каждый из них станет «футбольным днем города». Мероприятия запланированы и в других российских регионах.


Видео: пресс-служба Минспорта МО

Целью фестиваля является отбор талантливых молодых игроков в команду «армейцев» и вовлечение жителей региона в спортивные мероприятия.

В пресс-службе сообщили, что в открытии первого фестиваля приняли участие глава АСИ Светлана Чупшева, замгендиректора ПФК ЦСКА Евгений Шевелев, директор департамента физкультуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, министр физкультуры и спорта Московской области Алексей Перов и врио главы Домодедово Евгения Хрусталева.

В отборе в Домодедово приняли участие более 100 детей. Они участвовали в футбольном турнире в формате 3х3, а также показали мастерство дриблинга, спринта, удара на точность, ведения и передачи мяча.

Фото: пресс-служба Минспорта МО



Глава АСИ Светлана Чупшева обратила внимание на то, что ребята, которые хорошо покажут себя на отборах и не попадут в академию ЦСКА, будут рекомендованы другим региональным спортклубам.

«Мы с удовольствием поддерживаем такие инициативы. Первый фестиваль проходит сегодня в Домодедово. Мне кажется, он удался, потому что пришло много родителей с детьми. Очень важно, что из 100% заявившихся ребят всего 5% ходят в спортклубы, остальные – ребята, которые пока не выбрали для себя направление. Важно создавать возможности для детей, приучать их к спорту, помогать им выстроить траекторию дальнейшей и здоровой спортивной жизни», — рассказала Чупшева.

Замгендиректора ПФК ЦСКА Евгений Шевелев рассказал, что многие игроки ЦСКА пришли в клуб в детском возрасте. Он привел в пример Игоря Акинфеева и Александра Головина, которых родители привели в клуб в раннем возрасте.

Мероприятие посетили более 350 человек. На площадке фестиваля прошли мастер-классы на спортивную тематику, ярмарки спортивных товаров, а также состоялась автограф-сессия с легендарным полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

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В Химках стартовал восьмой турнир по мини-футболу «Кубок Флагов»
01 июня 2024, 14:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В городском округе Химки стартовал восьмой турнир по мини-футболу «Кубок Флагов» в День защиты детей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие прошло на поле стадиона «Новые Химки». Участие в турнире приняли 28 команд - почти 300 участников. Вместе с юными химчанами соревнуются команды из Луганска и белорусского города-побратима Гродно.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин сообщил, что турнир по мини-футболу среди детских команд «Кубок Флагов» является единственным и уникальным проектом в Подмосковье.

«Он объединяет юных футболистов, здесь они обмениваются опытом и совершенствуют свое мастерство», — рассказал Волошин.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

К спортсменам обратилась также депутат Госдумы, куратор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Ирина Роднина. Она поздравила ребят с Днем защиты детей и Днем футбола и пожелала интересных встреч и ярких игр. Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал проведение «Кубка Флагов», назвав его прекрасным мероприятием.

«Это неформальная организация, прекрасный стадион. Футбол — игра, которая объединяет все страны и радует то, что Химки поддерживают детско-юношеский спорт», — сказал Губерниев.

Юных спортсменов также поздравили заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Алексей Кокурин, первый заместитель главы округа Родион Левочка, депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Участникам турнира предстоит побороться за главный приз турнира - Кубок флагов. Также определят победителей в номинациях «лучший вратарь», «лучший нападающий», «лучший защитник», «лучший полузащитник».

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Кабмин одобрил проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми
01 июня 2024, 13:16

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Правительство России одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителями с двумя и более детьми. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Решение было принято в ходе заседания, которое состоялось в четверг.

Отмечается, что ежегодную выплату будут получать работающие родители, имеющие как минимум двоих детей. При этом общий доход семьи не должен превышать полтора прожиточных минимума.

Проект федерального закона «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» будет в ближайшее время внесён в Госдуму.

Ранее президент России Владимир Путин назвал многодетные семьи гордостью страны, поскольку в них дети воспитываются в атмосфере любви.

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#правительство
#россия
#семьи с детьми
#выплаты
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Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк
01 июня 2024, 11:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк.
Он пришёл на церемонию прощания с букетом белых роз, которые, по слухам, очень любила актриса.

Представитель Кремля отказался от комментариев, скрывшись в церкви, где проходит отпевание.

Также в церемонии прощания принял участие фигурист Илья Авербух.

Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, которой не стало 30 мая, проходит в Покровском монастыре. Она скончалась после продолжительной болезни. В 2019 году у актрисы диагностировали глиобластому. От такого же заболевания умерла певица Жанна Фриске.

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#дмитрий песков
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#рак
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Западу понадобилась помощь России из-за нападения хуситов в Красном море
FP: на Западе задумались об использовании Севморпути из-за хуситов
01 июня 2024, 08:04

Фото: iStock/Page Chichester

Западные перевозчики вынуждены задуматься об использовании Северного морского пути, часть которого контролирует Россия. Об этом пишет издание Foreign Policy.
Авторы статьи заявили, что задуматься перевозчикам стоит из-за соображений безопасности, напомнив факт нападения хуситов в Красном море. В конце мая ополченцы-хуситы сообщили об ударе ракетами по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море.

В статье говорится, что грузоотправители уже рассматривают некоторые варианты альтернативной пересылки товаров. Например, не исключено использование морского пути Арктики.


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#сша
#море
#судно
#остановки
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АТОР предупредил о «лавинообразной проблеме» с отъемом загранпаспортов
АТОР: в России участились отказы в выезде за рубеж из-за ошибок в документах
01 июня 2024, 07:36

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что у россиян все чаще могут изымать загранпаспорта на границе и отказывать в выезде за границу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что у всех российских туристов, кто родился до 1991 года, на паспортном контроле могут быть проблемы из-за разночтений в указании места рождения во внутреннем и заграничном паспортах. В загранпаспорте в отличие от внутреннего зачастую место рождения указано менее детально или под старым названием.

К примеру, также встречались проблемы с пропуском лиц, у которых в имени присутствует буква «ё».

Мурадян выразил мнение, что в ближайшее время паспорта будут проверять более тщательно. В ассоциации рекомендует россиянам тщательнее сверять внутренний и загранпаспорт.

В случае возникновения сомнений следует обращаться в территориальные органы МВД. После подачи заявления будут устранены технические ошибки, при этом срок действия документа останется прежним.

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#рф
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В России разработали детский бронежилет
В России разработали детский бронежилет «Светлячок» для районов приграничья
01 июня 2024, 03:50

Фото: iStock/Josiah S

В России разработан детский бронежилет «Светлячок». Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании-разработчика Евгений Батаев.
Он пояснил, что экипировка предназначена для защиты детей в приграничных регионах России.

«Они постоянно находятся под угрозой, не все дети оттуда эвакуированы – им нужно ходить с мамами в поликлинику, магазин и так далее, а значит они должны быть надежно защищены», – заявил предприниматель.

Новинка была создана в соответствии с классом БР-2 (защита от осколков и выстрелов обычной пулей из пистолета Ярыгина), но возможно усиление броневой защиты до класса БР-3 (выстрел пулей со стальным сердечником от Ярыгина).

В настоящее время ведутся переговоры с региональными властями о поставках «Светлячков». При этом бронежилеты уже закупаются частными школами, детскими садами и больницами.

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#россия
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Спецборт доставил в Россию 75 освобожденных из военного плена россиян
01 июня 2024, 02:48

Фото: iStock/Sinenkiy

Спецборт доставил на родину 75 россиян, освобожденных из украинского плене, передают «Известия».
«Этого обмена ждали около четырех месяцев из-за того, что украинская сторона затягивала процесс переговоров», – написал корреспондент издания Павел Панов, присутствовавший при прибытии самолета.

Обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «75 на 75» состоялся днем 31 мая. Это первый обмен почти за четыре месяца. По данным Минобороны, военнослужащие будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Освобождение заключенных осуществлялось при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как ранее заявляла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, обмены отсутствовали продолжительное время из-за надуманных требований Киева.

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#россия
#украина
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Россиян предупредили об изменении формы важной медицинской справки
Минздрав обновил форму медсправки о здоровье уезжающего в детский лагерь ребенка
01 июня 2024, 01:31

Фото: iStock/shironosov

Министерство здравоохранения обновило форму и порядок заполнения медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отправляющегося в детский лагерь. Соответствующий приказ ведомства вступит в силу в воскресенье, 6 июня, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь в справке будут указаны не только инфекционные, но и неинфекционные заболевания, операции и травмы, полученные ребенком. Информация о вакцинах будет дополнена результатами анализов на туберкулез или заключением физиолога об отсутствии заболевания. Кроме того, появится информация об аллергических заболеваниях и реакциях, росте и массе тела, группе здоровья, результатах анализов на гельминтозы, а также сведения об осмотре на педикулез и чесотку.

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения Виктория Сахарова в беседе с «Парламентской газетой» отметила, что теперь все дети, посещающие детские лагеря, должны иметь на руках именно такие документы.

«Новая справка позволяет врачу оперативно ориентироваться в перенесенных заболеваниях, хронических заболеваниях, проведенных ранее обследованиях», – указала она.

Речь идет о справке по форме 079/у. Получить ее можно в школе или детском саду у медсестры в день обращения. Кроме того, документ можно оформить в детской поликлинике, к которой прикреплен ребенок – в этом случае подготовка справки может занять 2-3 дня.

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#детские лагеря
#справки
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Отсутствие эрекции: эксперт рассказала, как вернуть секс после 50 лет
01 июня 2024, 00:34

Фото: istock/monkeybusinessimages

Наше общество напичкано предрассудками, установками и убеждениями — коллективными программами. Одной из таких является мнение, что секса в пожилом возрасте нет.
Занимаются ли пожилые люди сексом, какая самая безопасная поза в сексе для пожилых людей в беседе с «Радио 1» рассказала психолог, сексолог и блогер Ольга Савская.

По мнению эксперта, пожилые люди занимаются сексом, но в среднем не чаще двух раз в неделю.

«У меня на курсах есть женщины, которым 65 — 70 лет. У них прекрасный и активный секс», — отметила Ольга.

По её словам, в 60 лет секс может быть очень активным. Она сказала, что чаще проблема бывает у мужчин — отсутствие эрекции. Когда у женщины начинается климакс, вместе с ним начинаются переживания. Однако, когда переходный период заканчивается, женщина расслабляется. Ей начинает нравиться секс. Она не испытывает страха забеременеть.

«Будет ли секс после пятидесяти? Будет, если это соответствует половой конституции. Чем выше половая конституция, тем дольше не наступает климакс», — сказала эксперт.
Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия
Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия

Она отметила, что самую важную роль имеет здоровье. Для того чтобы заниматься сексом, нужно здоровье. Ольга пояснила, что есть вегето-сосудистые заболевания. Людям с ними нельзя проявлять излишнюю активность.

«Влияет состояние здоровья, влияет состояние психики, влияет то, что происходит в отношениях, влияет восприятие человека к сексу. О рисках в первую очередь должен сказать врач. Есть различные заболевания, связанные с давлением. Бывают противопоказания, когда слишком активной деятельностью нельзя заниматься», — отметила сексолог.

Эксперт добавила, что половая жизнь продлевает молодость и активность пары. Она рассказала, что самые лучшие и безопасные позы для пожилых людей — это боком. Однако все индивидуально и смотреть нужно по состоянию здоровья. По мнению сексолога, хороши те позы, которые не требуют больших усилий, где не нужно кого-то держать или поддерживать.

«У нас просто есть искажения, что секс это только для молодых. Это первый момент, а второй, что от секса женщина не получает удовольствия, либо если она его получает, то она шлюха», — сказала Савская.

Это все советское поколение, заключила она.

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Эксперт объяснила, почему женщина не может достичь оргазма

Сексолог Савская раскрыла главный секрет женского удовольствия
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