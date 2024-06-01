В подмосковном Домодедово прошел первый футбольный фестиваль «ЦСКА – все сюда!»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Первый фестиваль ПФК ЦСКА «Все сюда!» прошел в подмосковном Домодедово при поддержке правительства Московской области и АСИ. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В текущем году должны пройти еще четыре фестиваля в Московской области. Ближайший из них состоится 15 июня в Одинцово. ЦСКА планирует организовать целую серию таких фестивалей, каждый из них станет «футбольным днем города». Мероприятия запланированы и в других российских регионах.
Видео: пресс-служба Минспорта МО
Целью фестиваля является отбор талантливых молодых игроков в команду «армейцев» и вовлечение жителей региона в спортивные мероприятия.
В пресс-службе сообщили, что в открытии первого фестиваля приняли участие глава АСИ Светлана Чупшева, замгендиректора ПФК ЦСКА Евгений Шевелев, директор департамента физкультуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, министр физкультуры и спорта Московской области Алексей Перов и врио главы Домодедово Евгения Хрусталева.
В отборе в Домодедово приняли участие более 100 детей. Они участвовали в футбольном турнире в формате 3х3, а также показали мастерство дриблинга, спринта, удара на точность, ведения и передачи мяча.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Глава АСИ Светлана Чупшева обратила внимание на то, что ребята, которые хорошо покажут себя на отборах и не попадут в академию ЦСКА, будут рекомендованы другим региональным спортклубам.
«Мы с удовольствием поддерживаем такие инициативы. Первый фестиваль проходит сегодня в Домодедово. Мне кажется, он удался, потому что пришло много родителей с детьми. Очень важно, что из 100% заявившихся ребят всего 5% ходят в спортклубы, остальные – ребята, которые пока не выбрали для себя направление. Важно создавать возможности для детей, приучать их к спорту, помогать им выстроить траекторию дальнейшей и здоровой спортивной жизни», — рассказала Чупшева.
Замгендиректора ПФК ЦСКА Евгений Шевелев рассказал, что многие игроки ЦСКА пришли в клуб в детском возрасте. Он привел в пример Игоря Акинфеева и Александра Головина, которых родители привели в клуб в раннем возрасте.
Мероприятие посетили более 350 человек. На площадке фестиваля прошли мастер-классы на спортивную тематику, ярмарки спортивных товаров, а также состоялась автограф-сессия с легендарным полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.
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