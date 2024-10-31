Школьники представят свои бизнес-идеи в проекте «Навстречу импакт-стартапам»

В последнее время участились случаи разводов, особенно если заглянуть в шоу-бизнес: Алсу и Ян Абрамов, Нюша и Игорь Сивов, Анна Седокова и Янис Тимма, Сергей Шнуров и Ольга Абрамов, Shaman (Ярослав Дронов) и Елена Мартынова. Невозможно поверить, что даже такие яркие и страстные пары приходят к кризису и распадаются.