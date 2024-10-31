Школьники представят свои бизнес-идеи в проекте «Навстречу импакт-стартапам»

Фото: сайт проекта
Открыта регистрация на Всероссийский проект для школьников «Навстречу импакт-стартапам. Детский трек». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Проект направлен на развитие предпринимательских навыков подростков с упором на социальное предпринимательство. Участниками могут стать школьники 7-10 классов.
По итогам проекта 200 участников получат сертификаты о прохождении онлайн-марафона, расширят знания и навыки в области социального предпринимательства.
30 подростков разработают свои уникальные бизнес-идеи. 10 участников станут частью подросткового сообщества фонда и отправятся в Москву на финал конкурса «Навстречу импакт-стартапам». Анкету для подачи заявки можно найти по ссылке.
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«Мероприятия включают обучающий онлайн-марафон для 200 участников и акселерационную онлайн-программу для отобранных 30 участников, а также разработку бизнес-идей под руководством наставников; презентацию бизнес-проектов экспертам и очное участие 10 человек в детском жюри в финале конкурса», – говорится в сообщении.
По итогам проекта 200 участников получат сертификаты о прохождении онлайн-марафона, расширят знания и навыки в области социального предпринимательства.
30 подростков разработают свои уникальные бизнес-идеи. 10 участников станут частью подросткового сообщества фонда и отправятся в Москву на финал конкурса «Навстречу импакт-стартапам». Анкету для подачи заявки можно найти по ссылке.
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Лора Луганская