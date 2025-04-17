Международный кинофестиваль «17 мгновений...» им. Тихонова стартует 24 апреля

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
IX Международный кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова пройдёт в Павловском Посаде 24-27 апреля. В этом году его приурочат к 80-летию Великой Победы и к Году защитника Отечества, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля состоятся два киноконкурса: полнометражных фильмов, на который представлено 10 работ включая фильмы из Якутии, Татарстана, Крыма, Белорусии и Сербии, а также конкурс сериалов. Внеконкурсную программу представят 22 фильма. Также в программе – показы ретроспективных фильмов, спектакли, конкурс актёрской песни «Эх, яблочко», творческие встречи, экскурсии, круглые столы и мастер-классы», – рассказали в министерстве.Особое внимание этом году уделят патриотическому контенту.
Кроме того, будет представлена театральная программа, в которую вошли спектакли театра «У Никитских ворот» «Всегда ты будешь», Владимирского академического театра драмы «Ополчение невест» и Московского армянского театра Славы Степаняна «Ищу любимую».
Площадками фестиваля станут городские учреждения культуры. Но главной остается современное мультимедийное пространство Дома-музея В.В. Тихонова.
Программа IX Международного кинофестиваля «17 мгновений...» им. В. Тихонова размещена на сайте мероприятия. Вход на большинство мероприятий будет свободным.
Фестиваль проходит с 2017 года на малой родине Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Президент фестиваля — актриса и продюсер Анна Тихонова.
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