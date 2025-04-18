Комлесхоз Подмосковья объявил о старте весеннего фотоконкурса

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО/Андрей Киселёв
Фотоконкурс «Весеннее настроение» открылся в Московской области, принять в нём участие приглашают всех любителей природы, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Отправляйтесь в весенний лес и делитесь красотой подмосковной природы! Самые красивые фотографии будут опубликованы в телеграмм-канале Комитета», — говорится в сообщении.Для участия в конкурсе фотографию весеннего леса следует разместить в закрепленном сообщении в телеграмм-канале областного Комлесхоза под постом фотоконкурса или в чатах 19 подмосковных лесничеств с хештегом #весеннеенастроение2025. Работы принимаются до 18 мая.
По итогам голосования будут выбраны пять лучших фотографий, авторы которых получат призы.
В ведомстве подчеркнули, что фотографии на конкурс должны быть сделаны именно на территории подмосковных лесничеств, а не в городском парке или на дачном участке. В конкурсе также не могут принимать участие изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.
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