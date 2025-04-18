Комлесхоз Подмосковья объявил о старте весеннего фотоконкурса

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро пятницы, 18 апреля, основные заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и двенадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.