Стартовал третий этап просветительской акции «Диктант здоровья — 2026»
Стартовал третий этап всероссийской просветительской акции «Диктант здоровья — 2026». Он пройдёт с 15 сентября по 6 октября 2026 года.
В этом году организаторы посвятили мероприятие теме рационального использования гаджетов. Участники акции узнают, как защитить глаза от негативного воздействия экранов и что представляет собой «текстовая шея».
Кроме того, они разберутся, какое экранное время считается оптимальным для детей и взрослых, и получат советы, как перестать зависать в социальных сетях и вернуть себе внимание. Для спортсменов эта тема особенно актуальна. Разумное использование устройств помогает им сохранять концентрацию, улучшать качество сна и обеспечивать быстрое восстановление.
После прохождения онлайн-тестирования участники получат именной электронный сертификат на электронную почту, которую они указали при регистрации. Такой документ станет отличным дополнением к личному портфолио достижений. Зарегистрироваться и пройти тестирование можно по ссылке.
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