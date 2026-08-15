В Петербурге проходит фестиваль «Ленинградские мосты»
В Санкт-Петербурге уже в одиннадцатый раз проходит музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». Основными площадками мероприятия в 2026 году стали куртина Петропавловской крепости, Мучной, Банковский и Мало-Конюшенный мосты.
По данным «Петербургского дневника», с 14 по 16 августа для гостей фестиваля выступят «Комната культуры», Settlers, ВИА «Пролетарское танго», Мартин, TERELYA, Zventa Sventana и другие приглашенные артисты. В текущем году фестиваль приурочили к году петербургской культуры.
«Как и в прошлом году, в его организации нам оказал большую поддержку город. Также нас поддержал президентский Фонд культурных инициатив. Власти ценят то, что мы регулярно проводим один из главных музыкальных фестивалей Северной столицы», — рассказал создатель фестиваля Дмитрий Караневский.
Он уточнил, что в 2025 году за три дня проведения фестиваля его площадки посетили порядка 320 петербуржцев и гостей города. В текущем ожидается до 400 тысяч посетителей.