В Петербурге проходит фестиваль «Ленинградские мосты»

15 августа 2026, 15:50

Фото: iStock/Anna_Pakutina

В Санкт-Петербурге уже в одиннадцатый раз проходит музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты». Основными площадками мероприятия в 2026 году стали куртина Петропавловской крепости, Мучной, Банковский и Мало-Конюшенный мосты.





По данным «Петербургского дневника», с 14 по 16 августа для гостей фестиваля выступят «Комната культуры», Settlers, ВИА «Пролетарское танго», Мартин, TERELYA, Zventa Sventana и другие приглашенные артисты. В текущем году фестиваль приурочили к году петербургской культуры.





«Как и в прошлом году, в его организации нам оказал большую поддержку город. Также нас поддержал президентский Фонд культурных инициатив. Власти ценят то, что мы регулярно проводим один из главных музыкальных фестивалей Северной столицы», — рассказал создатель фестиваля Дмитрий Караневский.