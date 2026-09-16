Финал Чемпионата высоких технологий-2026 стартовал в Великом Новгороде

16 сентября 2026, 13:33

Фото: istockphoto/quantic69

В Великом Новгороде 14 сентября стартовал финал Чемпионата высоких технологий 2026 года. Турнир проводится уже в четвертый раз. В соревнованиях принимают участие более 15 000 человек из 89 регионов России и 30 дружественных государств.





Среди них — студенты колледжей, молодые специалисты и их эксперты-наставники, спикеры деловой программы, представители предприятий-партнеров и школьники, участвующие в профориентационной зоне. Приветствие участникам финала направил Президент РФ Владимир Путин.



Деловую программу чемпионата организовали по четырем направлениям: «Воспитание человека труда», «Кадры и образование», «Технологии и инновации» и «Глобальное партнерство». В рамках панельных дискуссий, круглых столов, проектных и аналитических сессий, а также пленарного заседания эксперты обсудят подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей, включая транспортную. Ключевым событием и смысловым итогом дискуссий станет пленарное заседание, которое состоится 18 сентября.





«В числе национальных целей развития, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — достижение технологического лидерства. Чемпионат высоких технологий приближает нас к ней. В этом году в фокусе – транспортная отрасль. Свыше 15 тыс. человек из 89 регионов России и 30 дружественных государств примут участие в соревнованиях по 20 инновационным компетенциям. Участникам предстоит решать реальные производственные задачи – от обслуживания высокоскоростных поездов и развития интеллектуальных систем до управления грузовыми беспилотниками малой авиации и применения аддитивного строительства. Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» мы создаем среду, где каждый юный специалист может реализовать свой потенциал. Желаю финалистам уверенности, ярких открытий и больших профессиональных успехов!» — заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.