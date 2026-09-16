Финал Чемпионата высоких технологий-2026 стартовал в Великом Новгороде
В Великом Новгороде 14 сентября стартовал финал Чемпионата высоких технологий 2026 года. Турнир проводится уже в четвертый раз. В соревнованиях принимают участие более 15 000 человек из 89 регионов России и 30 дружественных государств.
Среди них — студенты колледжей, молодые специалисты и их эксперты-наставники, спикеры деловой программы, представители предприятий-партнеров и школьники, участвующие в профориентационной зоне. Приветствие участникам финала направил Президент РФ Владимир Путин.
Деловую программу чемпионата организовали по четырем направлениям: «Воспитание человека труда», «Кадры и образование», «Технологии и инновации» и «Глобальное партнерство». В рамках панельных дискуссий, круглых столов, проектных и аналитических сессий, а также пленарного заседания эксперты обсудят подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей, включая транспортную. Ключевым событием и смысловым итогом дискуссий станет пленарное заседание, которое состоится 18 сентября.
«В числе национальных целей развития, поставленных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — достижение технологического лидерства. Чемпионат высоких технологий приближает нас к ней. В этом году в фокусе – транспортная отрасль. Свыше 15 тыс. человек из 89 регионов России и 30 дружественных государств примут участие в соревнованиях по 20 инновационным компетенциям. Участникам предстоит решать реальные производственные задачи – от обслуживания высокоскоростных поездов и развития интеллектуальных систем до управления грузовыми беспилотниками малой авиации и применения аддитивного строительства. Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» мы создаем среду, где каждый юный специалист может реализовать свой потенциал. Желаю финалистам уверенности, ярких открытий и больших профессиональных успехов!» — заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.Инновационные компетенции чемпионата разработали совместно с Министерством транспорта России. Они связаны с реализацией национальных проектов «Эффективная транспортная система», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и «Инфраструктура для жизни».
Мероприятия финала проходят на площадке инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай». Торжественная церемония закрытия чемпионата состоится 18 сентября. Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии, установленные Правительством РФ: 300 тысяч рублей за первое место, 200 тысяч — за второе и 100 тысяч — за третье.
Партнерами чемпионата выступают ключевые предприятия транспортной отрасли: ОАО «РЖД», ООО «НПС СКОРОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ГК Тихие Крылья», ООО «ВСМ-Сервис», ПАО «Яковлев», завод «Москвич» и другие. Они предоставляют наиболее успешным участникам профильные стажировки и приглашают на работу.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» включает чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Оно направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Организатор — Минпросвещения России, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».
Проректор Института развития профессионального образования Надежда Малкина отметила, что Чемпионат высоких технологий – это площадка, где система среднего профессионального образования вместе с работодателями и экспертами отраслей тестирует новые компетенции, новые форматы подготовки и новые технологические решения. По её словам, смысл чемпионата – работать на опережение, поскольку экономика меняется быстро, появляются новые производственные процессы и новые материалы. Она также подчеркнула, что задания чемпионата формируются под актуальные запросы работодателей и задачи развития отрасли, а затем лучшие решения и наработки становятся основой для обновления образовательных программ и стандартов СПО.