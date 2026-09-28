В Москве пройдут отборочные этапы международного чемпионата «Битва роботов»
С 6 по 10 октября в Москве на кинозаводе «Москино» пройдут отборочные этапы международного чемпионата «Битва роботов». Соревнования состоятся в рамках ИТ-форума «Цифровые решения», сообщает Минцифры России.
В чемпионате примут участие 144 команды из 11 стран. Москву представят 34 коллектива — 15 в категории роботов весом до 110 килограммов и 19 в категории мини-роботов до полутора килограммов. Всего в первой дисциплине выступят 64 команды, во второй — 80, среди них 10 зарубежных.
Помимо московских команд, на соревнования приедут коллективы из Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Тверской и Тульской областей, Татарстана, Башкортостана, Пермского края и других регионов. Иностранными участниками станут граждане Бразилии, Индии, Беларуси, Ирана, Китая, Саудовской Аравии, США, Чили и Туниса.
По словам заместителя руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Марии Богомоловой, такие соревнования дают возможность пройти весь инженерный цикл на практике — от идеи и проектирования до сборки, испытаний и совершенствования готовой конструкции. Она отметила, что работа над роботом развивает техническое мышление, учит находить нестандартные решения и работать в команде, а сам поединок позволяет сразу увидеть результат принятых инженерных решений.
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