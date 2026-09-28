В Москве пройдут отборочные этапы международного чемпионата «Битва роботов»

28 сентября 2026, 16:53

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 6 по 10 октября в Москве на кинозаводе «Москино» пройдут отборочные этапы международного чемпионата «Битва роботов». Соревнования состоятся в рамках ИТ-форума «Цифровые решения», сообщает Минцифры России.