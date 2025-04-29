Школьников Кузбасса переводят на дистанционное обучение из-за сезона ОРВИ

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Из-за начавшегося сезона ОРВИ школьников Кузбасса начали переводить на дистанционное обучение, а некоторые группы в детских садах закрывают на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.
«Карантин на 25.04.2025: 12 групп в 12 детских садах в 5 территориях приостановлена деятельность (237 детей). 30 классов в 12 школах в 7 территориях переведены на дистанционное обучение (686 детей). Полностью закрытых на карантин учреждений нет», — приводит «Сiбдепо» данные Минобразования Кузбасса.
Неделю назад на была приостановлена деятельность 18 групп в 15 дошкольных учреждениях, а на дистанционное обучение переводили 28 классов в 13 школах региона.
При этом эпидемиологическая ситуация по холере на сегодняшний день в России стабильна и находится под контролем. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«На территории РФ эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора. В последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в стране предпринимаются различные меры по купированию распространения холеры, а также рисков осложнения эпидобстановки.
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Элина Позднякова