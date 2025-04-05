Эпидемия чикунгуньи: Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Власти Франции запустили экстренный план действий из-за вспышки вируса чикунгунья на заморской территории Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщил телеканал Reunion 1.
Чикунгунья передается через укусы комаров: зараженные начинают жаловаться на высокую температуру и боли в суставах, также появляется сыпь.
За последнюю неделю марта на острове зафиксировано 6 тысяч новых случаев заражения, а общее число заболевших с августа 2024 года достигло 20 тысяч. В больницах Сен-Дени и Сен-Пьера отмечается перегрузка: несмотря на открытие дополнительных коек, ресурсы истощены, а персонал работает на пределе.
Для борьбы с кризисом запущен «Белый план», предусматривающий отмену или перенос плановых операций и экстренный вызов медиков из отпусков.
Параллельно на Реюньон доставлены 40 тысяч доз вакцины, начата кампания иммунизации. Эпидемия также распространилась на остров Майотта, где выявлены первые 12 случаев заражения.
Читайте также:
«Жалко не то слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
В Кузбассе загорелась кровля жилого дома на 900 квадратах, эвакуировали десятки детей
Экс-губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции
За последнюю неделю марта на острове зафиксировано 6 тысяч новых случаев заражения, а общее число заболевших с августа 2024 года достигло 20 тысяч. В больницах Сен-Дени и Сен-Пьера отмечается перегрузка: несмотря на открытие дополнительных коек, ресурсы истощены, а персонал работает на пределе.
Для борьбы с кризисом запущен «Белый план», предусматривающий отмену или перенос плановых операций и экстренный вызов медиков из отпусков.
Параллельно на Реюньон доставлены 40 тысяч доз вакцины, начата кампания иммунизации. Эпидемия также распространилась на остров Майотта, где выявлены первые 12 случаев заражения.
Читайте также:
«Жалко не то слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
В Кузбассе загорелась кровля жилого дома на 900 квадратах, эвакуировали десятки детей
Экс-губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции
Мария Моисеева