Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Эпидемия чикунгуньи: Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки

Эпидемия чикунгуньи: Франция ввела чрезвычайный план из-за вспышки лихорадки

Reunion 1: Эпидемия чикунгуньи вынудила Францию ввести экстренный план действий
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Власти Франции запустили экстренный план действий из-за вспышки вируса чикунгунья на заморской территории Реюньон в Индийском океане. Об этом сообщил телеканал Reunion 1.
Чикунгунья передается через укусы комаров: зараженные начинают жаловаться на высокую температуру и боли в суставах, также появляется сыпь.

За последнюю неделю марта на острове зафиксировано 6 тысяч новых случаев заражения, а общее число заболевших с августа 2024 года достигло 20 тысяч. В больницах Сен-Дени и Сен-Пьера отмечается перегрузка: несмотря на открытие дополнительных коек, ресурсы истощены, а персонал работает на пределе.

Для борьбы с кризисом запущен «Белый план», предусматривающий отмену или перенос плановых операций и экстренный вызов медиков из отпусков.

Параллельно на Реюньон доставлены 40 тысяч доз вакцины, начата кампания иммунизации. Эпидемия также распространилась на остров Майотта, где выявлены первые 12 случаев заражения.

Читайте также:

«Жалко не то ​слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника

В Кузбассе загорелась кровля жилого дома на 900 квадратах, эвакуировали десятки детей

Экс-губернатор Свердловской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции
#эпидемия
#вакцины
#человек
#план
#франция
Продолжается приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»
04 апреля 2025, 22:54

Фото: сайт ideas-forum.ru

Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» продолжают приём заявок, сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив. Вместе с Фондом «Росконгресс» оно организует мероприятие. Соорганизаторами выступают ВЭБ.РФ и правительство Нижегородской области.
Идеи для изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 15 мая. Эксперты отберут топ-100 идей. Самые сильные представят руководству страны в июле на финальном мероприятии в Нижнем Новгороде.
«Форум создаёт условия для развития внутреннего рынка потребления с высоким спросом на отечественную продукцию. О многих перспективных предложениях граждан мы узнали с помощью краудсорсинговой платформы Фонда «Росконгресс». За все годы работы мероприятия там отмечены более 530 тыс. пользователей. Отбор и реализация предложений совершенствуются. В этом году мы наблюдаем полное обновление состава экспертов, критериев отбора и направлений», – пояснил советник президента Росси, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Подать заявку может любой житель России. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и выбрать номинацию. Затем следует следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он запланирован на лето в Нижнем Новгороде. На форуме планируется презентация ста лучших идей и проектов. А на пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству страны.

Читайте также:

Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» объявили о приёме заявок

Российские семьи пригласили на творческий конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь»

Открыт прием заявок на V юбилейный Международный фестиваль «Большая сцена»
#форум
#россия
#аси
#конкурс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британский король Карл III сыграл на морковке колыбельную и сорвал аплодисменты
Карл III сыграл на блокфлейте из морковки на приеме в Виндзорском замке
04 апреля 2025, 19:13

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO), передает Daily Mail.
Король устраивал в Виндзорском замке прием британских музыкантов и волонтеров, которые участвуют в различных музыкальных проектах. Среди них был и Лондонский оркестр, известный тем, что в качестве инструментов использует овощи.

Монарх тоже попробовал поиграть на необычном инструменте. Он выбрал морковь и просвистел на ней английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. Уточняется, что ему помогли несколько музыкантов оркестра с морковками и мускатной тыквой в руках. Импровизированное выступление сорвало аплодисменты и попало на видео, которое публикует Telegram-канал SHOT.




Читайте также:

Короля Великобритании Карла III госпитализировали

Карл III собирается раскрыть правду о смерти принцессы Дианы и иные секреты королевской семьи

Британия хочет контролировать небо над Украиной

#оркестр
#овощи
#проекты
#приём
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агроном рассказал, как подготовить грядки к весне и лету
Агроном Воробьев: нужно положить толстым слоем на грядку опавшие листья
04 апреля 2025, 16:28

Фото: iStock/VisualArtStudio

Середина весны — один из самых активных периодов для всех дачников и садовников. Многие жители Москвы и Подмосковья отправятся на свои приусадебные участки, чтобы посеять овощные культуры и подготовить грядки.
Агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что зима была малоснежная, соответственно, снеговой влаги в почве не так много, поэтому ее нужно сохранить, чтобы в будущем меньше поливать.

«Самый простой способ — рассыпать на почву толстым слоем опавшие листья. Также сейчас начинают активно расти сорняки, так что сеять или сажать еще рано. Иначе потом придется, если не перекапывать, то выдергивать эти самые сорняки. Если вы насыпете толстый слой листьев, то сорняки не смогут сквозь него пробиться, и ваша грядка будет свободна», — сказал эксперт.

Также, по словам агронома, опавшие листья не позволяют испариться почвенной влаге и являются любимой пищей дождевых червей-помощников для садоводов.

«Кроме того, продукты жизнедеятельности, это тот самый биогумус, который является превосходным удобрением. Когда у вас подойдет время посадки или посева, эти листья аккуратненько сгребаете, относите на компостную кучу, и у вас влажная, рыхлая, свободная от сорняков грядка, где можно сажать то, что захотите. Перекапывать не нужно, но можно немного порыхлить верхний слой», — отметил биолог.

Читайте также:

Стало известно, как наступившие холода повлияют на урожай фруктов и ягод в Москве

«За петрушку в тюрьму»: Садовод прокомментировал уголовную ответственность за запрещенные растения в саду

«Букет болезней»: Садовод рассказал, как привести огород в порядок после зимы
#урожай
#растения
#огород
#продукты
#зима
#садовод
#воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат Ефремова раскрыл реальный диагноз актера
Адвокат Падалко: у Ефремова диагностирована ХОБЛ
04 апреля 2025, 15:59

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

У актера Михаила Ефремова диагностирована только хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), другие заявления не соответствуют действительности. Об этом заявил адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с NEWS.ru.
«Я говорил только о том, что у него ХОБЛ, проблемы с легкими. То, что я говорил после заседания, соответствует действительности. Кто дальше диагнозы придумывает, я не знаю», — подчеркнул юрист.
Ранее телеграм-канал Mash писал, что сразу после освобождения Ефремова увезут в Москву на обследование, так как у него якобы обнаружены проблемы с легкими, сердцем, позвоночником и желудком.

Читайте также:

«Убийца»: Сергей Никоненко отказался приглашать в свой спектакль Михаила Ефремова

В квартире Михаила Ефремова пришлось делать ремонт из-за журналистов

«Может сыграть помойное ведро»: Юрий Лоза оценил возвращение Михаила Ефремова в кино
#кино
#ремонт
#юрист
#спектакль
#болезнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинологи рассказали, как выстроить идеальные отношения с собакой
Кинолог Голубев: чтобы собака вас слушала, нужно быть предсказуемым
04 апреля 2025, 15:05

Фото: iStock/Irina Zharkova

Всем собаководам хочется иметь рядом послушную и счастливую собаку. Для этого очень важно наладить с ней контакт, вкладываться в ее воспитание, выделять время на полноценные прогулки и совместные игры.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что налаживание связи между хозяином и собакой — это важный процесс, которому необходимо уделять особое внимание, ведь от него зависит насколько комфортно вам будет жить с питомцем

«Первое, что необходимо сделать, чтобы выстроить идеальные отношения с собакой — это установить правила в доме, по которым вы будете жить. Без них сложно организовать комфортную жизнь с любимцем. Это относится как к порядку в доме, так и к взаимоотношениям с собакой. Дело в том, что правила обозначают для питомца границы дозволенного — он точно знает, что делать можно, а за что его могут поругать. Таким образом любимец понимает, что от него ждет хозяин. Если владелец всегда следует своим правилам, то собака начинает ему доверять», — добавил он.


Будьте предсказуемым


Ваше поведение должно быть предсказуемым для собаки, так она будет чувствовать себя спокойно рядом с вами. Отношение к тому или иному поступку должно быть неизменно: например, если вы решили, что попрошайничать плохо и запрещено в вашем доме, то не нужно в один день поощрять угощением со стола, а в другой ругать и отправлять питомца на свое место, если он пытается выпросить что-то вкусное. Хозяин должен быть для собаки предсказуемым лидером, вести себя уверено, не проявляя немотивированной агрессии, поддерживая позитивный эмоциональный контакт.

Гуляйте


Гуляйте для собаки, а не просто для того, чтобы животное справило нужду. Это значит, что во время прогулки вам необходимо позволять питомцу изучать окружающий мир, общаться с сородичами, проводить время активно совместно с хозяином. Во время полноценной прогулки вы взаимодействуете с собакой: играете, учите команды, общаетесь. Это сближает хозяина и питомца, налаживая между ними крепкую связь.

Хвалите


Ваша похвала — ориентир для собаки. Благодаря ей она понимает, что все делает правильно. Похвала создает предсказуемость для питомца, а значит он спокоен и с большим удовольствием повторит поведение, за которое его поощрили. Когда собаку хвалят, она понимает, что такое хорошо, а что – плохо. Похвала предает уверенности питомцу, он становится более инициативным и жизнерадостным. Кроме того, она создает доверие и налаживает контакт между владельцем и питомцем, что позволяет им жить бесконфликтно и счастливо.

Читайте также:

Кинологи объяснили, почему собака грызет несъедобные предметы

Кинолог Голубев рассказал, опасно ли брать собаку за шкирку

Кинологи рассказали, из-за чего собаки постоянно лают
#собаки
#животное
#собака
#жизнь
#кинологи
#правила
Следите за нашими новостями
в удобном формате