Школьников начали массово лечить от ожирения «Оземпиком»

20 августа 2026, 17:43

NYP: в США детей начали массово лечить от ожирения «Оземпиком»

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В США школьников начали массово лечить от ожирения препаратами класса GLP-1, включая «Оземпик» и его аналоги. Об этом пишет американская газета The New York Post.