Школьников начали массово лечить от ожирения «Оземпиком»
В США школьников начали массово лечить от ожирения препаратами класса GLP-1, включая «Оземпик» и его аналоги. Об этом пишет американская газета The New York Post.
Журналисты пообщались с родителями, которые делают такие инъекции своим детям. Жительница Бостона Дженна Чериани рассказала, что решилась на этот шаг из-за травли, которой ее сын подвергался на футбольных тренировках, а также из-за проблем со здоровьем, вызванных лишним весом. Аналогичное лечение начала проходить и ее 14-летняя дочь, у которой нарушился обмен веществ.
Жительница Пенсильвании Анджела пояснила, что разрешила дочери делать инъекции не для похудения, а из-за расстройства пищевого поведения. Девочка годами боролась с навязчивыми мыслями о еде, несмотря на консультации врачей. Спустя шесть недель после начала применения препарата Wegovy она стала реже думать о еде.
Родители настаивают, что используют эти средства не в эстетических целях, а для лечения хронических заболеваний, чтобы предотвратить их пожизненные последствия. Врачи называют такую практику спорной, поскольку применение GLP-1 в педиатрии остается редким, а влияние препаратов на половое созревание должным образом не изучено.
Однако исследователи из Йельского университета подсчитали, что почти 17 миллионов подростков и молодых людей в США в возрасте от 12 до 25 лет уже соответствуют критериям для такой терапии. В соцсетях семьи обвиняют в том, что они выбрали «легкий путь» вместо естественных способов борьбы с лишним весом.
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