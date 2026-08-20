61-летнего мужчину поймали на краже женского белья с балкона

20 августа 2026, 15:51

Полиция Японии задержала 61-летнего мужчину за кражу женского белья с балкона

Фото: Istock/PRO BALANCE Sp zoo

В японском городе Такасаки полиция задержала 61-летнего мужчину по подозрению в серии краж женского нижнего белья. Об этом сообщает Japan Today.