61-летнего мужчину поймали на краже женского белья с балкона
В японском городе Такасаки полиция задержала 61-летнего мужчину по подозрению в серии краж женского нижнего белья. Об этом сообщает Japan Today.
Инцидент произошёл 10 июля: японец похитил пять предметов белья с балкона первого этажа, где вещи оставили сушиться. Ранее у пострадавшей уже пропадало бельё, поэтому она обратилась в полицию с просьбой установить наблюдение за домом.
Спустя две недели, 24 июля, гражданин вновь попытался совершить кражу, но правоохранители задержали его прямо на месте. При обыске в доме подозреваемого полицейские нашли около 70 единиц женского нижнего белья. Задержанный полностью признал свою вину. В настоящее время полиция проверяет его на возможную причастность к другим нераскрытым кражам в этом районе.
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