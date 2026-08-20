Обнаруженным без руки в пруду Петербурга оказался участник группы «Кукрыниксы»
Следователи выяснили личность погибшего в Санкт-Петербурге мужчины с отрубленной рукой. Как сообщает 78.ru, им оказался бас-гитарист петербургской группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян.
20 августа в пруду на Васильевском острове, недалеко от Мичманской улицы, обнаружили тело мужчины. Сотрудники следственного отдела по Василеостровскому району ГСУ СК России по Петербургу в ходе осмотра места происшествия определили, что у погибшего отсутствовала кисть левой руки.
Конечность вместе с топором нашли на берегу. Само тело музыканта находилось в воде непродолжительное время. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Оганян присоединился к «Кукрыниксам» в 2001 году и играл в группе вплоть до её распада в 2018-м. Позже музыкант выступал в «Бригадном Подряде» под псевдонимом «Вагон» и записывал бас-партии для других артистов. Мужчине было 45 лет.
Читайте также: