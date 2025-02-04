Школьников Подмосковья приглашают на Математический праздник

Фото: Министерство образования Московской области
16 февраля в МГУ им. М. В. Ломоносова пройдёт XXXVI Математический праздник для учеников 6–7 классов. Это ежегодное событие, которое проводится с 1990 года для всех любителей математики. Участники смогут продемонстрировать свои знания, решая нестандартные олимпиадные задачи, а также послушать разбор заданий и лекции от опытных преподавателей и учёных, сообщает Министерство образования Московской области.
Ученики смогут выбрать сложность задач: задания традиционного Математического праздника или более лёгкие задачи в рамках Математической вертикали. Для определения подходящего уровня организаторы предлагают предварительно попробовать решить задачи онлайн-олимпиады «Приглашение на Математический праздник».
Регистрация на оба мероприятия начнётся 6 февраля. Начало олимпиады запланировано на 10:00 по московскому времени, её продолжительность составит 2 часа.
В прошлом году в Математическом празднике приняли участие более 20 тысяч школьников. Мероприятие традиционно проходит не только в главном корпусе МГУ на Воробьёвых горах, но и на площадках других университетов и школ Москвы, а также в регионах России.
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