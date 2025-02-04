Школьников Подмосковья приглашают на Математический праздник

16 февраля в МГУ им. М. В. Ломоносова пройдёт XXXVI Математический праздник для учеников 6–7 классов. Это ежегодное событие, которое проводится с 1990 года для всех любителей математики. Участники смогут продемонстрировать свои знания, решая нестандартные олимпиадные задачи, а также послушать разбор заданий и лекции от опытных преподавателей и учёных, сообщает Министерство образования Московской области.