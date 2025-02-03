Школьников Подмосковья приглашают на олимпиаду по экологии

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Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии будет проходить с 4 февраля по 3 марта, принять в ней участие могут ученики с первого по одиннадцатый классы из всех регионов страны, включая Московскую область, сообщает пресс-служба АНО «Национальные приоритеты».
«Целью проведения олимпиады является формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к использованию природных ресурсов», — отмечается в сообщении.Онлайн-олимпиада будет проходить на образовательной платформе УЧИ.ру. Участие в мероприятии бесплатное. Олимпиада состоит из игровых заданий и развивает образное и критическое мышление. Отмечается, что от участников не требуются знания сверх школьной программы.
Олимпиада организована при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробная информация об участии и заданиях размещена по ссылке.
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