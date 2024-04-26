Школьников Подмосковья приглашают на «Урок цифры» по электронной коммерции

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Новый обучающий семинар для школьников в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» откроется 6 мая, он будет посвящён технологии интернет-торговли, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Из нового урока ребята узнают, как технически устроена электронная коммерция, а также люди каких профессий участвуют в создании и поддержке технологий интернет-торговли», — говорится в сообщении.В уроке есть блоки разных уровней сложности — для младшеклассников, учеников средней школы и старшеклассников. Интерактивные тренажёры помогут ученикам примерить на себя роль программистов, аналитиков и тестировщиков. Ребята проведут собственное исследование рынка и узнают, как справиться с высокими нагрузками на сайт.
Новый учебный материал будет доступен с 6 мая на портале проекта «Урок цифры».
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