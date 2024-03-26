В России стартовал ежегодный конкурс #СпросиСтроителя

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#СпросиСтроителя — конкурс на лучший детский вопрос о строительстве. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Мероприятие организовано в шестой раз в рамках реализации проекта популяризации строительных специальностей «Я-строитель будущего!» и включен в список событий, проводимых в соответствии с Указом Президента РФ в рамках Десятилетия детства в России.
Конкурс нацелен на развитие среди детей и молодых ребят интереса к строительным специальностям. Вопросы будут рассматриваться от молодых жителей России в возрасте от 6 до 14 лет. Работы будут оцениваться по следующим номинациям: самый оригинальный текстовый вопрос, самый оригинальный видео-вопрос и лучший вопрос об истории строительства.
Итоги конкурса будут озвучены в августе текущего года. Вопросы принимаются до 12 июля этого года через официальную страницу конкурса.
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Конкурс нацелен на развитие среди детей и молодых ребят интереса к строительным специальностям. Вопросы будут рассматриваться от молодых жителей России в возрасте от 6 до 14 лет. Работы будут оцениваться по следующим номинациям: самый оригинальный текстовый вопрос, самый оригинальный видео-вопрос и лучший вопрос об истории строительства.
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Дана Игумнова