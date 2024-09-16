Школьники Московской области могут поучаствовать в новом «Уроке цифры»

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С 23 сентября начинается первый в новом учебном году «Урок цифры», посвящённый теме «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
На уроке школьники познакомятся с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они изучат основные алгоритмы и правила создания промптов, а также попрактикуются, используя игровой тренажёр.
Также ученики узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом при решении различных задач в обучении, проектировании, творчестве и поиске информации и идей.
Урок разработан для учащихся 1–11 классов и включает видеолекцию, интерактивные задания-тренажёры и методические рекомендации.
Ученики могут самостоятельно участвовать в проекте до 13 октября 2024 года.
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На уроке школьники познакомятся с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они изучат основные алгоритмы и правила создания промптов, а также попрактикуются, используя игровой тренажёр.
Также ученики узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом при решении различных задач в обучении, проектировании, творчестве и поиске информации и идей.
Урок разработан для учащихся 1–11 классов и включает видеолекцию, интерактивные задания-тренажёры и методические рекомендации.
Ученики могут самостоятельно участвовать в проекте до 13 октября 2024 года.
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Дайана Хусинова