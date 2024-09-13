Участники акции «День в лесу» высадили в Химках более 6 тыс. саженцев

Фото: пресс-служба администрация г. о. Химки
Химчане высадили более 6 тыс. саженцев сосны и ели в ходе экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Она прошла в деревне Брёхово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Лес – визитная карточка Химок, поэтому для нас важно сохранить экологию нашего округа. Каждый год муниципалитет участвует в таких акциях. Хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных жителей, которые помогают сделать округ лучше и комфортнее», – сказал замглавы городского округа Химки Денис Юрков.Участниками акции стали жители округа, представители администрации, активисты, волонтёры и местные депутаты. Озеленить округ пришли сотни химчан вместе с сотрудниками комитета лесного хозяйства. Для высадки деревьев была организована выдача инвентаря – перчаток, вёдер и лопат, а также посадочного материала.
«Участвуя в этой экологической акции, я почувствовала, что делаю нечто важное для нашего города. Каждое посаженное дерево – это надежда на лучшее будущее наших детей и всего живого вокруг. Химки – наш дом, и я горжусь, что могу внести свой вклад в его озеленение», – поделилась жительница деревни Брёхово Марина Селезнёва.В Подмосковье акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных участках и более чем на 370 муниципальных площадках. Суммарная площадь лесных массивов, на которых высадят более 37 тыс. сеянцев сосны и ели, превышает 54 га.
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Лора Луганская