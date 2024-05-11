Школьников Подмосковья пригласили к участию в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез»

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Подмосковных школьников пригласили принять участие в уроке цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез».
С 6 мая по 28 июня на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоролики и методические материалы от компании «Авито». Темы видеороликов связаны с безопасным совершением покупок в интернете и правилами публикации объявлений, рассказали «Радио 1» в Минцифры России.
Благодаря просмотру этих видеороликов школьники смогут узнать о безопасном поведении в интернете и повысить общий уровень цифровой грамотности.
Отмечается, что контент проекта содержит методические материалы для педагогов, которые можно интегрировать в учебный процесс и внеурочную деятельность.
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Благодаря просмотру этих видеороликов школьники смогут узнать о безопасном поведении в интернете и повысить общий уровень цифровой грамотности.
Отмечается, что контент проекта содержит методические материалы для педагогов, которые можно интегрировать в учебный процесс и внеурочную деятельность.
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Анастасия Чинкова