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Школьников Подмосковья пригласили к участию в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез»

В России стартует новый сезон проекта «Цифровой ликбез»
11 мая 2024, 19:34
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

Подмосковных школьников пригласили принять участие в уроке цифровой грамотности и кибербезопасности в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез».
С 6 мая по 28 июня на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоролики и методические материалы от компании «Авито». Темы видеороликов связаны с безопасным совершением покупок в интернете и правилами публикации объявлений, рассказали «Радио 1» в Минцифры России.

Благодаря просмотру этих видеороликов школьники смогут узнать о безопасном поведении в интернете и повысить общий уровень цифровой грамотности.



Отмечается, что контент проекта содержит методические материалы для педагогов, которые можно интегрировать в учебный процесс и внеурочную деятельность.

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#школьники
#цифровизация
#проект
#минцифры
Земли и воды раскроются: Предсказание Распутина претворяется в жизнь
ФП назвало предсказание Распутина, которое сбывается прямо сейчас
11 мая 2024, 19:13

Фото: iStock/LesDaMore

Некоторые страшные предсказания Григория Распутина сбылись ещё в прошлом веке, а сейчас в жизнь претворяется ещё одно, об этом пишем агентство «Федерал Пресс».
Григорий Распутин точно предсказал как расстрел семьи Романовых, так и тот факт, что Санкт-Петербург накроет мрак, когда сменится его имя. Ясно провидец говорил и о блокаде Ленинграда.

Распутин предупреждал о катастрофе в Хиросиме и Нагасаки. Он точно увидел и атомную аварию на Чернобыльской АЭС.

В настоящий момент сбывается ещё одно страшное предсказание Распутина — о природных катаклизмах. Он утверждал, что землетрясения участятся. Земли и воды раскроются, и их раны поглотят людей и скарб. Роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег.

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#предсказание
#санкт-петербург
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Пугачева открестилась от Родины, чтобы получить признание в Израиле
Певицу Аллу Пугачеву признали в Израиле на официальном уровне
11 мая 2024, 18:46

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачева, которая проживает уже более двух лет в Израиле вместе со своим супругом и детьми, стала членом израильского общества. Об этом пишет ТАСС.
За последнее время примадонна неоднократно заявляла о своем счастье в новой для себя стране. Посол Израиля в России Симона Гальперин ранее подтвердила, что Пугачева и иные артисты успешно интегрировались в израильское общество.

По словам Гальперин, Израиль рад этому факту.

Ранее российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой. Он добавил, что у него вызывает омерзение попытки привлечь внимание к певице в средствах массовой информации.

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#израиль
#певец
#общество
#счастье
#посол
#рф
#алла пугачёва
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Ну и бомба: петербуржский интеллигент пошутил и сорвал вылет самолёта
Мужчина сделал комплимент и чуть не сорвал рейс Санкт-Петербург – Калининград
11 мая 2024, 18:16

Фото: iStock/Nadezhda1906

Петербуржец, не умеющий делать комплименты, едва не сорвал вылет самолёта Санкт-Петербург – Калининград. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл в самолёте, готовившемся ко взлёту в Пулково. 53-летний айтишник, интеллигент Николай К. заходил на борт, в то время как перед ним шла трёхлетняя девочка с мамой. В какой-то момент мужчина решил сделать комплимент и сказал: «ну и бомба ваша девочка, и портфель у неё отменный».

В этот момент оперативники подорвались и увели женщину с ребёнком на повторный досмотр, перепугав остальных пассажиров. После проверки выяснилось, что в рюкзаке находились только куклы и сладости.

Тогда полицейские решили проверить самого Николая. Он пытался убедить, что слово бомба означало весёлая, и никак не относилось к взрывному устройству. Но это не убедило оперативников, которые выписали мужчине административный штраф и не выпустили его в Калининград.

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#санкт-петербург
#самолет
#девочка
#инцидент
#штраф
#бомба
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12 мая в Московской области ожидается II класс пожарной опасности
11 мая 2024, 17:16

Фото: iStock/Gilitukha

В праздничные выходные на территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«12 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Ногинском и Подольском лесничествах – I класс пожарной опасности», — уточнили представители комитета на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.

Правительство Московской области позаботилось о том, чтобы жители региона могли провести праздничные выходные комфортно и безопасности. Для этого в Подмосковье оборудовали множество мангальных зон, адреса которых можно найти на любом официальном правительственном онлайн-ресурсе.

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#комитет лесного хозяйства мо
#подмосковье
#пожары
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Землю накрыла мощная магнитная буря: Чем это опасно и как скачки пережить метеозависимым
10 из 10 баллов: Мощная магнитная буря началась на Земле впервые за 20 лет
11 мая 2024, 13:55

Фото: iStock/murat4art

В пятницу 10 мая Землю накрыла мощная магнитная буря, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.
Подробнее о вспышках на солнце и о том, как бурю пережить метеозависимым людям, расскажет редакция «Радио 1».

Учёные зафиксировали крупные вспышки на солнце


Вечером 10 мая ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики сообщил о мощных вспышках на солнце. Сперва стало известно, что возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Совсем скоро учёные уточнили, что магнитные колебания достигли уровня G4. Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

Мощнейшая магнитная буря за минувшие 20 лет


Вспышки на солнце заметили и сотрудники Метеорологической службы США (SWPC). По словам метеорологов, уровня G5 вспышки на солнце достигли в 01:54 по московскому времени. Последний раз учёные фиксировали подобные показатели магнитной бури в 2003 году.

Предположительно, магнитная буря будет длиться все выходные.

Чем магнитная буря опасна для людей


В марте кандидат физико-математических наук из Уфы Фарит Закирьянов опроверг информацию о влиянии магнитных бурь на человека. По его словам, данное явление не оказывает серьезного воздействия на живые организмы, так как изменение величины магнитного поля незначительно.

Закирьянов также уточнил, что в исследованиях, в которых сообщается о негативном влиянии магнитных бурь на человека, не всегда присутствуют научные аргументы. При этом, по словам специалиста, магнитные бури могут нести определенный риск для здоровья летчиков на больших высотах и космонавтов в связи с радиационным облучением, а не из-за магнитного поля.

В свою очередь, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что из-за магнитных бурь часто может возникать головная боль, скачки артериального давления, раздражительность и обострение симптомов хронических болезней.
Медик посоветовала в это время принимать все прописанные врачом для постоянного употребления препараты.

Как метеозависимым людям пережить магнитную бурю


Несмотря на то что воздействие геомагнитного фона на человека пока еще недостаточно изучено, в дни магнитных бурь можно подстраховаться, соблюдая ряд простых правил.
Гипертоникам, например, нужно пить побольше воды и снизить употребление соли. Гипотоникам рекомендуется принять настойку элеутерококка или лимонника. А при железодефицитной анемии — употреблять препараты железа и есть больше железосодержащих продуктов: сушеные фрукты, финики, зеленые овощи, яблоки и говяжью печень.

Также не помешает пройти хотя бы минимальный объем обследований (общий анализ крови, анализы крови на железо, ферритин и ТТГ) и скорректировать свой образ жизни: больше заниматься спортом, не злоупотреблять алкоголем и курением, а кофе заменить на травяные чаи.

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#магнитные бури
#метеоролог
#солнце
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Школьников Подмосковья пригласили на спектакль «Ленинградский щелкунчик»
В Московском губернском театре представят спектакль «Ленинградский щелкунчик»
11 мая 2024, 13:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Московский губернский театр представит благотворительный детский военно-исторический спектакль «Ленинградский щелкунчик». Премьера состоится 26 мая в 14:00.
Как сообщили «Радио 1» в АНО «Хранители времён», спектакль посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В основе сюжета лежит реальная история, когда весной 1943 года осаждённый Ленинград подвергся нашествию крыс, с которым помогли справиться кошки из Ярославля и Сибири.

Организаторы приглашают на спектакль воспитанников детских домов и приютов, детей из многодетных семей и семей участников СВО, учащихся кадетских корпусов и школьников Подмосковья.

Отмечается, что спектакль позволит привить детям любовь к родине, расскажет о дружбе, любви, самоотверженности, верности и заботе.

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#московский губернский театр
#спектакль
#подмосковье
#блокада ленинграда
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Победа жизни над смертью: Смысл Антипасхи и почему Церковь признаёт языческий праздник
12 мая в России отметят праздник Красная горка или Антипасха
11 мая 2024, 13:03

Фото: iStock/artplus

В первое воскресенье после Пасхи верующие отмечают праздник Красная горка, который также называют Антипасхой.
В чём смысл этого праздника, какие на Антипасху существуют традиции и приметы, расскажет редакция «Радио 1».

История праздника Красная горка


В церковной традиции праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем и посвящён воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. У восточных славян был праздником начала весны — с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны. Красная горка считался преимущественно девичьим праздником.

В первую очередь Красную горку относят к богу плодородия Яриле. Также дату связывают с богиней Ладой — повелительницей увеселительных мероприятий, весны и любви.

Однако священнослужители не считают, что праздник порочен или вреден. Православному человек не зазорно радоваться вступлению весны в силу, возрождению природы ото сна после зимы. Это праздник олицетворяет победу жизни над смертью.

Как отметят Красную горку в 2024 году


Красная горка относится к «переходящим» праздникам и не имеет конкретной даты. Антипасху праздную в следующее после Пасхи воскресенье. В 2024 году Красная горка выпала на воскресенье 12 мая.

Церковные традиции Красной горки


Для православных верующих Антипасха — это торжественное завершение Светлой седмицы. Накануне этого дня, в Светлую субботу, в последний раз служат литургию по пасхальному чину, а перед вечерней службой закрывают Царские врата, стоявшие открытыми всю Светлую седмицу.

Народные традиции Красной горки


На Руси молодёжь, отмечая Красную горку, участвовала в гуляньях, которые продолжались до поздней ночи. Незамужние девушки надевали лучшие наряды, чтобы покрасоваться перед потенциальными женихами, а парни не упускали возможности поближе познакомиться с возможными невестами. Считалось, что пара, которая сложится в праздник Красной горки, будет очень счастлива в семейной жизни.

Проводить праздник дома считалось дурным тоном, а в некоторых регионах даже грехом. Согласно поверью, тот, кто пропустит веселье, никогда не сыграет свадьбу, если же брак состоится, он будет неудачным.

Распространенной забавой на Красную горку было катание крашеных яиц. Молодые люди поднимались на горки и скатывали пасхальное угощение вниз — у кого дальше укатится, тот весь год будет самым здоровым и удачливым.

Что можно делать на Красную горку


По древней славянской традиции, в этот день можно начинать венчаться, ведь с этого дня церковь возобновляет проведение таинства после Великого поста. Однако спланировать церемонию лучше заранее, потому что желающих сочетаться церковным браком в праздник очень много.

С Красной горки можно начинать есть мясо, молочные продукты и любую другую пищу, которая была запрещена во время Великого поста.

Православным верующим на Антипасху рекомендуется посетить службу в храме и причаститься. Церковь не рекомендует посещать кладбища в этот день, однако, по славянской традиции почтить память усопших близких следует именно на Антипасху.

Чего нельзя делать на Красную горку


В праздник Антипасхи запрещено гадать и проводить другие магические обряды. Также рекомендуется не плакать и не грустить — считается, что так можно навлечь на себя беду.

На Красную горку нельзя надевать старую одежду, совсем наоборот — необходимо нарядиться в самое лучшее, что есть в вашем гардеробе. Неудивительно, что в соответствии с традициями рекомендуется одеться в красный цвет.

Собравшись на Антипасху за семейным столом переедать не рекомендуется. Также строго запрещено выбрасывать еду со стола.

Супругам или влюбленным следует провести день вместе, иначе им грозит расставание в будущем.

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#пасха
#церковь
#праздник
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Между ушей, а не между ног: Сексолог рассказал, почему женщина не может достичь оргазма
11 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/sirawit99

Ярославский сексолог Юрий Андреев назвал причины, из-за которых женщины не могут достичь оргазма. Об этом сообщает 76.ru.
По словам специалиста, оргазм является достаточно сложным психофизиологическим процессом, который происходит в головном мозге, «между ушей, а не между ног, как думают многие». Андреев отметил, что женщины более чувствительны, им крайне важна эмоциональная близость, по этим причинам гармония в отношениях с мужчиной особенно влияет на оргазм. Если в паре присутствуют конфликты, ссоры, неуважение друг к другу, то женщина не сможет раскрыть свои настоящие чувства и, в том числе, свой оргазм.

Сексолог рассказал, что оргазм характеризуется спазмами наружной части влагалища, длительность которых может составлять от 3 до 20 секунд. По локализации оргазм делится на клиторальный — его испытывает порядка 70–80% женщин, вагинальный — 10–15% и смешанный вид оргазма — 5–10% женщин.

Андреев подчеркнул, что одной из самых важных сексуальных стадий на пути к оргазму является прелюдия, процесс возбуждения, в котором задействованы все анализаторы чувств человека. В этой стадии интимных отношений особенно важны правильные мысли и настрой, что поможет испытать максимальное количество удовольствия.

Специалист заявил, что женщина может не всегда испытывать оргазм, что расценивается и как норма, и как патология. В этом аспекте важное значение имеет само отношение женщины к получению удовольствия, добавил Андреев. При этом продолжительность полового акта не всегда может влиять на оргазм.

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#норма
#женщина
#диагноз
#секс
#специалисты
#любовь
#отношения
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Япония планирует уничтожить препараты от COVID-19 на сумму почти $2 млрд
11 мая 2024, 11:09

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Японское правительство планирует уничтожить около 77% неиспользованных пероральных лекарств от коронавируса на общую сумму около 1,93 миллиарда долларов, которые были приобретены во время активной фазы пандемии. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Уточняется, что некоторое время назад Япония приобрела лекарства для 5,6 млн человек. На сегодняшний день неиспользованными остались препараты для примерно 4,3 млн человек.

Согласно информации источника, оставшиеся лекарственные средства будут уничтожены по мере истечения срока годности.

Напомним, Япония с мая прошлого года понизила категорию коронавирусной инфекции до самой низкой, к которой, в том числе, относятся сезонный грипп и сифилис.

Ранее сообщалось, что в Бельгии 17 мая пройдет заседание суда, на котором определят подсудность иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Фон дер Ляйен обвиняют в коррупции при проведении закупок вакцины от Covid-19.

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#лекарства
#грипп
#япония
#препараты
#болезни
#covid-19
#коронавирус
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