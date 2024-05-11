Школьников Подмосковья пригласили на спектакль «Ленинградский щелкунчик»

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Московский губернский театр представит благотворительный детский военно-исторический спектакль «Ленинградский щелкунчик». Премьера состоится 26 мая в 14:00.
Как сообщили «Радио 1» в АНО «Хранители времён», спектакль посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В основе сюжета лежит реальная история, когда весной 1943 года осаждённый Ленинград подвергся нашествию крыс, с которым помогли справиться кошки из Ярославля и Сибири.
Организаторы приглашают на спектакль воспитанников детских домов и приютов, детей из многодетных семей и семей участников СВО, учащихся кадетских корпусов и школьников Подмосковья.
Отмечается, что спектакль позволит привить детям любовь к родине, расскажет о дружбе, любви, самоотверженности, верности и заботе.
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Организаторы приглашают на спектакль воспитанников детских домов и приютов, детей из многодетных семей и семей участников СВО, учащихся кадетских корпусов и школьников Подмосковья.
Отмечается, что спектакль позволит привить детям любовь к родине, расскажет о дружбе, любви, самоотверженности, верности и заботе.
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Анастасия Чинкова