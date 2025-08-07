Пирцхалава напал на Гребенщикова из-за «запаха наркотиков»

07 августа 2025, 20:43

Певца Пирцхалава задели националистические высказывания Гребенщикова

Ираклий Пирцхалава (Фото: Telegram / @iraklimusic)

Пирцхалава ударил Гребенщикова, обвинив его в «запахе наркотиков» и националистских высказываниях — такую версию озвучил сам артист. Об этом сообщает Mash.





Инцидент произошел у отеля «Альфа» во время фестиваля «Арт-футбол». По словам Ираклия, он уловил запах наркотиков и сделал замечание. В ответ ему якобы было сказано оскорбление на национальной почве.





«Это задело меня как человека и как мужчину», — пояснил Пирцхалава через своего представителя.

«Поднимать руку нельзя ни при каких обстоятельствах — для меня это стало уроком», — добавил он.