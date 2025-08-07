Пирцхалава напал на Гребенщикова из-за «запаха наркотиков»
Пирцхалава ударил Гребенщикова, обвинив его в «запахе наркотиков» и националистских высказываниях — такую версию озвучил сам артист. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошел у отеля «Альфа» во время фестиваля «Арт-футбол». По словам Ираклия, он уловил запах наркотиков и сделал замечание. В ответ ему якобы было сказано оскорбление на национальной почве.
«Это задело меня как человека и как мужчину», — пояснил Пирцхалава через своего представителя.Он отметил, что вспылил и не оправдывается, но просит не превращать этот случай в политическую сенсацию. Певец подчеркнул, что родился в России, считает её своим домом и не приемлет ни наркотиков, ни межнациональной вражды.
«Поднимать руку нельзя ни при каких обстоятельствах — для меня это стало уроком», — добавил он.