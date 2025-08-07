На фоне слухов о помиловании P. Diddy объявил о своих планах по возвращению из тюрьмы
Рэпер P. Diddy активно готовится к своему возвращению из тюрьмы
55-летний рэпер Шон Комбс (известный как P. Diddy) ожидает окончательного решения суда, но уже начинает планировать масштабное возвращение на сцену.
Как сообщает Radar Online, продюсер поделился с адвокатом своими намерениями устроить грандиозное выступление по завершении тюремного срока — возможно, в Madison Square Garden.
«Я думаю, что он из тех, кто всегда будет стремиться сделать что-то, вы знаете, исключительное, особенное и очень сложное», — приводит слова адвоката Марка Агнифило.Кроме того, музыкант хочет восстановить близкие отношения со своими семью детьми. Напомним, старший сын Джастин появился у Дидди от дизайнера Миссы Хилтон, а Кристиан и близнецы Джесси и Д’Лила — от Ким Портер. Также у рэпера есть приемный сын Куинси — биологический сын Портер, внебрачная дочь Шанс, родившаяся от Сары Чепмен, и самая младшая наследница Лав, которая появилась на свет в 2022 году от Даны Тран.
Эти заявления Дидди прозвучали после того, как его адвокаты обратились с просьбой о помиловании к Дональду Трампу. В целом, реальная ситуация оставляет желать лучшего: сообщалось, что продюсер может получить более длительный тюремный срок, чем ожидалось.