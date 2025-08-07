На фоне слухов о помиловании P. Diddy объявил о своих планах по возвращению из тюрьмы

07 августа 2025, 19:44

Рэпер P. Diddy активно готовится к своему возвращению из тюрьмы

P. Diddy/Шон Комбс (Фото: Instagram* @diddy)

55-летний рэпер Шон Комбс (известный как P. Diddy) ожидает окончательного решения суда, но уже начинает планировать масштабное возвращение на сцену.





Как сообщает Radar Online, продюсер поделился с адвокатом своими намерениями устроить грандиозное выступление по завершении тюремного срока — возможно, в Madison Square Garden.





«Я думаю, что он из тех, кто всегда будет стремиться сделать что-то, вы знаете, исключительное, особенное и очень сложное», — приводит слова адвоката Марка Агнифило.