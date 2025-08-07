Виктория Исакова представила свою дочь, родившуюся от ушедшего из жизни режиссера Мороза
Виктория Исакова показала свою 9-летнюю дочь от режиссера Юрия Мороза
Прошло три недели с момента смерти режиссёра Юрия Мороза. Его вдова, 48-летняя Виктория Исакова, прокомментировала произошедшее и затем исчезла из социальных сетей.
Однако сегодня заслуженная артистка России впервые вновь связалась с поклонниками, радуя их позитивным контентом.
Она опубликовала трогательное фото со своей 9-летней дочерью Варварой, на котором девочка стоит на лестнице и тянется к маме, чтобы поцеловать её.
Актриса не добавила подпись, и поклонники восприняли этот момент как молчаливое выражение любви и тихую скорбь.
Читайте также: