Владимир Путин и Мария Карпенко (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко из Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что Карпенко помогала эвакуировать людей из населенного пункта. Волонтерское движение «Вторая жиZнь» она основала в 2016 году.
Данная организация оказывает поддержку военным медикам, участникам СВО, а также осуществляет гуманитарные миссии.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Данная организация оказывает поддержку военным медикам, участникам СВО, а также осуществляет гуманитарные миссии.
Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова