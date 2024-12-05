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Путин вручил награду «Волонтер года»

Путин вручил награду «Волонтер года» Марии Карпенко из Курской области
Владимир Путин и Мария Карпенко (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин и Мария Карпенко (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко из Курской области. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что Карпенко помогала эвакуировать людей из населенного пункта. Волонтерское движение «Вторая жиZнь» она основала в 2016 году.

Данная организация оказывает поддержку военным медикам, участникам СВО, а также осуществляет гуманитарные миссии.



Международный форум гражданского участия «Мы вместе» начался 5 декабря в День добровольца. Он проходит на площадке Центрального выставочного зала «Манеж».

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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«Тащат мужики»: в ВСУ оценили идею снизить призывной возраст
Офицер ВСУ Алекс: снижение призывного возраста не поможет Украине
05 декабря 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Снижение возрастного ценза призывников не поможет Украине, написал в Telegram боевик ВСУ, чей позывной Алекс. Лейтенант уточнил, что в боевых действиях в основном участвуют мужчины старше 40 лет.
«Извините меня, был призывной возраст с 27 лет, сейчас от 25 лет, а знаете, что остается неизменным? Тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет», — сказано в публикации офицера.
Алекс добавил, что проблему украинской армии может решить более качественная мобилизация, но никак не снижение возраста призывников. В частности, по его словам, на передовой сражаются и продолжат сражаться «деды».

Перед этим стало известно об очередном побеге с Украины. Подробности в материале «Радио 1».

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Страна.ua: директор Музея истории Украины является гражданином Швеции
05 декабря 2024, 20:25

Фото: istockphoto/aquatarkus

Директор Музея украинской истории Федор Андрощук является шведским гражданином, а на территорию Украины мужчину откомандировали. Его объяснение приводит издание СТРАНА.ua.
Андрощук подчеркнул, что заявление об уходе было подано им еще три месяца назад.

«О моём гражданстве Швеции министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине», — прокомментировал Андрощук.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Дипломаты рекомендуют лицам с двойным гражданством, с учетом украинского, не приезжать в республику, поскольку их попросту могут не выпустить обратно.

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В США предрекли будущее Украины при Трампе
Макгрегор порекомендовал серьезнее отнестись к будущим шагам Трампа на Украине
05 декабря 2024, 20:07

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Киеву лучше посерьезней отнестись к шагам, которые может сделать будущий американский президент Дональд Трамп. Своим мнением об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom поделился экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.
«После того, как Трамп займет свой пост, он окажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать. Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: «Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать», — сказал Макгрегор.
Он добавил, что сейчас Российская Федерация становится сильнее. Собеседник резюмировал, что США не причинили ущерб российской стороне, но вместе с тем разрушили Украину и не смогли помочь сами себе. Достичь при этом понимания со стороны людей, скорее всего, невозможно, заключил эксперт.

Ранее в США рассказали, что ждет ВСУ в зоне СВО.

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Координатор фонда «Защитники Отечества» провёл урок в Губернском колледже
05 декабря 2024, 18:43

Фото: пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» в МО

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области, руководитель проекта «Школа патриотического воспитания», ветеран СВО Вячеслав Шевяков встретился со студентами Губернского колледжа. Ребята получают профессии кинологов, сотрудников МЧС, электриков и логистов, сообщили в пресс-службе фонда.
Зал приветствовал ветерана спецоперации аплодисментами стоя.
«Ваша задача – хорошо знать историю своей страны, помогать бойцам морально, участвовать в волонтёрском движении. Мы, участники СВО, хотим, чтобы вы выросли достойными людьми, любящими Родину», – сказал Шевяков.
Он также рассказал студентам об истории своей семьи. Сам Вячеслав – военный в третьем поколении, ветеран специальной операции. Его дед – участник Первой Мировой войны, отец – участник Великой Отечественной войны и парада Победы.

Шевяков напомнил ребятам о фактах из истории Отечества, рассказал о современных героях и о том, как попал на спецоперацию Встреча закончилась ответами на вопросы.

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Кадыров сообщил об уничтожении места дислокации ВСУ на белгородском направлении
05 декабря 2024, 18:22

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении места дислокации ВСУ на белгородском направлении. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей. По словам руководителя региона, точку расквартировки противника поразили бойцы «Гром» из спецназа «Ахмат».
Как отмечается в материале, российские военные накрыли место расположения подразделения аэроразведки ВСУ массированным артиллерийским огнем, после чего оставшиеся силы украинских боевиков были ликвидированы при помощи БПЛА.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать критику Кадырова в адрес главы СКР Александра Бастрыкина и руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева. Так он ответил на вопрос от «Газеты.Ru».
«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценки. Я не хотел бы ничего комментировать», — пояснил представитель Кремля.
Напомним, Кадыров раскритиковал глав МВД и Следственного комитета РФ из-за дела чеченского подростка Мурдиева. По мнению главы республики, Бастрыкин и Колокольцев находятся «не на своих местах». Кто такой Муслим Мурдиев и какое отношение к нему имеет Кадыров рассказывало «Радио 1».

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Путин раскрыл, как происходящее на СВО определит жизнь страны
Президент Путин: ситуация на фронте определит жизнь России на годы вперед
05 декабря 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Evgeny555

Происходящее на фронте определит жизнь страны на годы вперед, заявил глава российского государства Владимир Путин. В частности, он упомянул линию боевого соприкосновения на украинском направлении.
«Все мы понимаем, что в значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум», — произнес президент в рамках заседания Совета по вопросам стратегического развития и нацпроектов.
Российского лидера, по его словам, восхитило и удивило то, что ВС РФ конструируют дроны и пользуются ими в условиях боевых действий. Путин резюмировал, что в стране есть среда, генерирующая мужественных и хорошо подготовленных специалистов.

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«Разваливаются на части»: в США предрекли судьбу ВСУ в зоне СВО
Бывший разведчик США Скотт Риттер: Украину ждет долгожданный крах в зоне СВО
05 декабря 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Боевики ВСУ осознают, что в зоне спецоперации их давно ожидает крах, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«ВСУ разваливаются на части прямо сейчас, <…> это долгожданный крах, и он происходит ускоренными темпами. Украинцы начинают сдаваться в плен в таком количестве, какого еще не бывало», — прокомментировал он.
Риттер добавил, что бойцов ВС РФ боятся на Украине и буквально в отчаянии от происходящего в зоне боевых действий. Риттер подчеркнул, что в республике может начаться новая волна оттока населения на фоне проблем с электричеством и провалов ВСУ.

«Это не я говорю, а все аналитики: минимум пять миллионов украинцев покинут Украину в ближайшее время, потому что они не могут выжить, ведь тепла нет и не будет. Они будут бежать в Европу — происходит новый кризис беженцев», — заключил аналитик.
Ранее на Западе заявляли, когда может закончиться украинский конфликт. Своим мнением на этот счет поделился профессор из Норвегии Гленн Дизен.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается с конца февраля 2022 года.

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В Госдуме высказались об ответе на попытку атаки ВСУ места запуска «Орешника»
Швыткин: Россия не ориентируется на ответные удары, а выполняет задачи СВО
05 декабря 2024, 17:11

Фото: istockphoto/ANGHI

Российская сторона не ориентируется на ВСУ в части ответных атак, решения принимаются согласно задачам спецоперации, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. При этом парламентарий подчеркнул готовность ВС РФ к предотвращению возможных нападок противника.
«Мы ориентируемся не на действия ВСУ, а на указания Генштаба. В случае необходимости может быть принято решение о нанесении удара тем же «Орешником» — я уверен, что цели уже определены. Но, повторяю, мы не ориентируемся на нанесение ответных ударов, а выполняем задачи СВО, исходя из замысла Генштаба Вооруженных сил России», — резюмировал собеседник.

В ноябре ВСУ ударили по военным объектам России в Брянской и Курской областях. В ответ российская сторона применила новую ракету «Орешник» по объекту противника в Днепропетровске. Позже украинские военные предприняли попытку атаки места запуска «Орешника» в Астраханской области.

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Лавров: США напали на РФ руками киевского режима
05 декабря 2024, 16:50

Фото: istockphoto/ser-alim

США напали на РФ руками киевского режима, а Россия не хочет ни на кого нападать, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.
Он подчеркнул, что Вашингтон использует неонацистов, а также дальнобойное оружие для обстрелов территорий России.

«Мы вообще не хотим ни на кого нападать», — сказал Лавров.
Главный дипломат РФ также сослался на слова главы государства о том, что российской стороне не оставили ничего другого, кроме начала спецоперации. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что Украину давно превращали в плацдарм для создания угрозы РФ.

В заключение Лавров назвал американское руководство «не договороспособными».

Страны Запада и Евросоюза начали помогать Киеву на фоне спецоперации в Донбассе.

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