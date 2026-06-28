В Госдуме рассказали о новом порядке заселения подростков старше 14 лет в гостиницы
Депутат Госдумы Колунов: Подростки могут заселяться в гостиницы через «Госуслуги»
В России подростки старше 14 лет смогут самостоятельно заселяться в гостиницы через портал «Госуслуги». Однако существует один важный нюанс, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Он напомнил, что с 1 апреля 2026 года в стране действует постановление правительства, разрешающее использовать «Госуслуги» наряду с паспортом для подтверждения личности при заселении в отель. Эта норма будет работать до 1 марта 2032 года, и ей могут пользоваться в том числе несовершеннолетние.
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При этом есть одно условие. Если подросток старше 14 лет заселяется без родителей, он все еще обязан предоставить их письменное согласие.
Для идентификации личности россияне также могут предъявить водительские права, а пользователи Единой биометрической системы могут заселиться без паспорта — по биометрии.
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