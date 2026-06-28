В Госдуме рассказали о новом порядке заселения подростков старше 14 лет в гостиницы

28 июня 2026, 04:26

Депутат Госдумы Колунов: Подростки могут заселяться в гостиницы через «Госуслуги»

Фото: iStock/kadmy

В России подростки старше 14 лет смогут самостоятельно заселяться в гостиницы через портал «Госуслуги». Однако существует один важный нюанс, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.





Он напомнил, что с 1 апреля 2026 года в стране действует постановление правительства, разрешающее использовать «Госуслуги» наряду с паспортом для подтверждения личности при заселении в отель. Эта норма будет работать до 1 марта 2032 года, и ей могут пользоваться в том числе несовершеннолетние.



