Ветеринары провели сложную операцию сбитому лисёнку, которого нашли в Подмосковье
В Подмосковье на обочине дороги нашли сбитого лисёнка с тяжёлыми переломами. Малышу уже провели сложную операцию, передает пресс-служба Парка львов «ЗЕМЛЯ ПРАЙДА».
Ветеринары сначала стабилизировали состояние истощённого животного, а затем в ходе одной операции «собрали» все повреждённые кости. Для этого установили современные пластины, которые держат травмированный участок в одном положении. Самый серьёзный перелом потребовал более массивной конструкции — специалисты использовали аппарат внешней фиксации.
Сейчас рыжий пациент переживает долгий период восстановления и реабилитации. В парке надеются, что он не сдастся и продолжит бороться за жизнь.
Парк львов «Земля Прайда» — это специализированный приют и реабилитационный центр для крупных хищников и других диких животных, которые пострадали от человека. Здесь выхаживают зверей с тяжелейшими травмами, а также тех, кто выжил после охотничьих притравок или был изъят у нелегальных заводчиков.
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