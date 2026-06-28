Ветеринары провели сложную операцию сбитому лисёнку, которого нашли в Подмосковье

28 июня 2026, 03:42

Фото: iStock/Jean Landry

В Подмосковье на обочине дороги нашли сбитого лисёнка с тяжёлыми переломами. Малышу уже провели сложную операцию, передает пресс-служба Парка львов «ЗЕМЛЯ ПРАЙДА».