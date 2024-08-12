Школу №4 в Красноармейске ждёт капремонт

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание школы №4, расположенное на улице Новая Жизнь в городе Красноармейск Пушкинского округа, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подряд включает в себя выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, выполнение капитального ремонта в здании школы общей площадью 5485,5 квадратных метра, построенном в 1969 году, а также поставка всего оборудования, необходимого для функционирования учебного заведения. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 475 миллионов 323 тысячи 726 рублей 31 копейку, заявки принимаются до 20 августа.
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