Школу на 1650 учеников в Мытищах достроят к 1 сентября

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Школу, рассчитанную на 1650 учеников, возводят в 16-м микрорайоне городского округа Мытищи, завершить работы должны к сентябрю текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся кровельные и отделочные работы, обустраиваются фасады и внутренние инженерные системы, — отмечается в сообщении.Строительство школы было начато в декабре 2022 года. В трёхэтажном здании общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров проектом предусмотрено 66 классов, в том числе — специализированных: информатики, биологии, физики, иностранных языков и химии, а также кулинарии, труда и рисования. Для некоторых классов предусмотрены лаборатории.
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Лев Каштанов