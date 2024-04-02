В кампусе технолицея им. Долгих в Истре построят два жилых корпуса для учеников

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры МО
Два корпуса для проживания учеников на 74 и 92 места построят в кампусе Областного технологического лицея имени В.И. Долгих в селе Павловская Слобода городского округа Истра, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь каждого корпуса составит более 2,5 тыс. квадратных метров. Помимо жилых помещений в каждом корпусе будет учебная зона с читальным залом, прачечная, помещения для приёма пищи, технические и административные помещения», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроят зоны для отдыха и установят спортивные площадки, кроме того, будет проведено озеленение.
Министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что корпуса возведут в рамках реализации областной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Читайте также:
В Дмитрове завершают строительство цеха железобетонных конструкций
В Подмосковье идёт строительство более ста котельных
В Богородском округе завершают строительство двух домов для переселенцев из ветхого жилья
Лев Каштанов