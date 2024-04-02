В кампусе технолицея им. Долгих в Истре построят два жилых корпуса для учеников

Первого апреля в российских СМИ распространилась информация об аресте активов на 100 триллионов рублей у владельцев АО «Макфа». Сумма арестованных активов почти в три раза больше, чем ожидаемые доходы бюджета России в 2024 году. О том, кому принадлежит макаронная фабрика и исчезнет ли продукция с прилавков, расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о деле «Макфы»

Что известно о компании «Макфа»

Кому принадлежат деньги «Макфы»





Уйдут ли макароны «Макфа» с рынка

Впервые о том, что государство намерено обратить активы «Макфы» в доход государства, стало известно 29 марта, когда с соответствующим требованием Генпрокуратура РФ обратилась в суд. В надзорном ведомстве отметили, что бенефициары компании Вадим Белоусов и Михаил Юревич занимались бизнесом, будучи представителями органов госвласти.Все активы и счета предприятий были арестованы. Мера также коснулась счетов и активов родственников Белоусова и Юревича. Сумма арестованных активов составляет 100 триллионов рублей.Отмечается, что арестованы 100% акций таких компаний, как «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».Агропромышленная группа «Макфа» появилась на базе Челябинской макаронной фабрики, основанной в 1937 году. До 1970 годов это была единственная компания по производству макаронных изделий на Южном Урале. В 1997 году на упаковке хлебопекарной муки впервые появилось название бренда Makfa, которое расшифровывается как «Макаронная фабрика».С 2000 по 2005 год Михаил Юревич являлся депутатом Госдумы, затем он занял пост главы Челябинска, а потом до 2014 года был губернатором Челябинской области. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы. Из-за своих государственных должностей, фигуранты дела не могли заниматься предпринимательской деятельностью, так как это противоречит закону. Кроме того, чиновники были обязаны декларировать свое имуществоЮревич фактически владел Челябинской макаронной фабрикой, Сосновским комбинатом хлебопродуктов и Челябинским хлебокомбинатом № 1. Ранее они все являлись госпредприятиями. Впоследствии на их основе были образованы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат». Их ежегодная выручка превышает 31 млрд рублей. Свои бизнес-проекты Юревич переоформлял на Белоусова, а тот, в свою очередь, на супругу, дочь с ее мужем и тещу.





Юристы уверены, что пока идет судебное разбирательство, в компании не сменится состав акционеров. Это означает, что продать акции другим лицам не получится и деятельность предприятия продолжится в таком виде, в каком она есть. Однако не исключено, что компания будет передана во временное управление Росимущества по указу президента РФ.





Криминальное прошлое владельцев «Макфы»